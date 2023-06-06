В Киеве подтвердили, что ВСУ ведут контрнаступление: новости СВО за 5 июня

Минобороны сообщило о крупномасштабном украинском наступлении

Минобороны России сообщило о начале крупномасштабного украинского наступления. Оно началось 4 июня на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. По данным военного ведомства, ВСУ задействовали две механизированные бригады из стратегических резервов украинской армии «при поддержке других воинских частей и подразделений».



— Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона противника, — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. — Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта.

