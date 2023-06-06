Виноградники, фондю и Альпы. Россиянка рассказала, как бесплатно жила на вилле в Швейцарии

Произошла эта история годом позже моего неудачного римского ночлега. Я была уже достаточно опытной (но все еще небогатой) туристкой, и самым подходящим вариантом для поиска жилья продолжал оставаться каучсерфинг.



На этот раз цель поездки была более определенной — я отправлялась через Италию на юг Швейцарии в небольшой городок на берегу озера Лугано, где жил и умер мой любимый писатель Герман Гессе. Я была настолько поглощена его личностью и творчеством, что давно уже мечтала пуститься в это своего рода паломничество и нарочно выбрала для него наименее туристический сезон — самое начало марта.

