freedom
СЕЙЧАС +29°С
Пробки 4/10
usd 81.33
eur 87.03
Тема дняВласти взялись за дендропарк в Новосибирске
Все новости
Все новости
Мнение

Виноградники, фондю и Альпы. Россиянка рассказала, как бесплатно жила на вилле в Швейцарии

Она остановилась на неделю у местного жителя

362

Лугано — небольшой швейцарский городок в предгорьях Альп

Поделиться

Продолжаем тему бюджетного туризма по Европе: корреспондент MSK1.RU Серафима Путиева побывала во многих странах, и даже когда бюджет поездки был ограничен, путешествие удавалось сделать незабываемым. Не все сюрпризы, которые ждали ее в поездках, были хорошими, но иногда девушке везло. Одна из ее историй — как раз об этом.

Я уже рассказывала о том, как бюджетный тур по Европе завел меня в трущобы Рима. Тогда жилье, которое я нашла на каучсерфинге, оказалось совсем не тем, которое я ожидала увидеть, и вечер кончился в плохом смысле неожиданно. Но бывало и немало случаев, когда мне совершенно бесплатно доставались такие апартаменты, о которых я не могла и мечтать. Одну из таких историй я и расскажу в этот раз.

Couchsurfing — это сообщество людей из разных уголков мира, которые готовы безвозмездно поселить у себя путешественника, а взамен сами во время поездок могут остановиться у кого-то на время.

Произошла эта история годом позже моего неудачного римского ночлега. Я была уже достаточно опытной (но все еще небогатой) туристкой, и самым подходящим вариантом для поиска жилья продолжал оставаться каучсерфинг.

На этот раз цель поездки была более определенной — я отправлялась через Италию на юг Швейцарии в небольшой городок на берегу озера Лугано, где жил и умер мой любимый писатель Герман Гессе. Я была настолько поглощена его личностью и творчеством, что давно уже мечтала пуститься в это своего рода паломничество и нарочно выбрала для него наименее туристический сезон — самое начало марта.

Жильем я решила озаботиться заранее, зная, что Швейцария — самая дорогая страна в Европе и даже несколько дней в местном хостеле меня точно разорят. Карта показала в нужном мне регионе всего несколько хостов, и профиль одного из них привлек мое внимание. На фото в разделе «Место проживания» была двухэтажная вилла, из окон которой открывался вид на озеро, и террасы виноградников, нисходящие к воде.

Улицы Лугано

Улицы Лугано

Поделиться

Я не могла понять, в чем подвох. Несколько раз прочитала все, что было на английском в профиле этого швейцарца по имени Джо (так он представился на сайте, позже выяснилось, что это сокращение, кажется, от Джиорно). Я посмотрела отзывы и даже написала девушке, которая несколькими месяцами ранее остановилась у него. Та ответила, мол, человек приличный, дружелюбный, немного занятой. Не приставал, не навязывался, вел себя хорошо. Со смесью тревоги и любопытства я написала Джо, и мы договорились, что он заберет меня из Милана в условленный день.

Условленный день выдался дождливым, я бродила по мокрой мостовой среди готических соборов и музеев. Темнело, Джо задерживался. Я отгоняла мысли о том, что меня обманули, а фото виллы взяты из объявления на Airbnb. Впрочем, скоро я убедилась, что опасения оказались напрасными — Джо явился в девятом часу вечера. Мы зашли в винотеку, где он угостил меня сразу тремя сортами местных вин и, наверное, десятью сортами местных сыров, после чего мы сели в его BMW и выдвинулись к границе со Швейцарией.

На вилле, которая оказалась вполне себе реальной, мне были отведены спальня, гардеробная и гостевая ванная. Заснула я спокойно и крепко, а первое, что я увидела, проснувшись рано утром, — туман, стелившийся над озером и виноградниками. Стараясь скрыть свой детский восторг, я спустилась к завтраку в гостиную, где меня уже ждал Джо в деловом костюме. Он работал архитектором, и уезжал каждый будний день по делам в центр города, а заодно подвозил меня.

Дни в Лугано были волшебными

Дни в Лугано были волшебными

Поделиться

Так потянулись по-настоящему волшебные дни. С утра я запасалась едой из холодильника моего хоста (Джо настаивал, чтобы я не спрашивала, можно ли взять с собой батончик или йогурт), и мы ехали в город. До вечера я гуляла по окрестностям, забиралась на поросшие лесом вершины, обедала среди оливковых деревьев во дворе какого-то местного монастыря. Потом Джо забирал меня, и мы ехали домой. По вечерам он готовил что-то невероятно вкусное, обычно приправленное бальзамический уксусом, открывал бутылку вина, и мы смотрели фильмы. Однажды вечером он даже приготовил настоящее фондю — традиционное блюдо этих мест.

Ужин на вилле

Ужин на вилле

Поделиться

Иногда к нам в гости приходил Антонио — давний друг Джо. Они весело что-то обсуждали на итальянском, учили меня изящно ругаться на своем языке и рассказывали всякие байки. Антонио был единственным, кто в отсутствие гостей с каучсерфинга скрашивал одиночество Джо. Я узнала, что год назад он развелся, оставив жене и двум дочерям свою вторую виллу на том берегу Лугано, а сам остался жить один.

В субботу Джо отвез меня в дом-музей Гессе. Он спросил, есть ли у меня деньги, я сразу же заверила его, что есть, и даже вытащила из кармана помятую купюру в 50 евро. Он покачал головой и вручил мне сотню швейцарских франков «на билет в музей и сувениры». Пока я гуляла по писательскому дому и окрестностям, он смиренно ждал меня в машине.

В воскресенье мы с Джо поехали в предгорья Альп, на один из местных горнолыжных курортов. Кататься он был не в настроении, а я настоятельно отказалась, зная, что аренду снаряжения и ски-пассы он тоже возьмет на себя. Мы просто поднялись на канатке, погуляли по глубокому снегу, замерзли и направились домой, завернув по пути в какой-то древний замок.

Не только в России ленятся убирать елку после Нового года

Не только в России ленятся убирать елку после Нового года

Поделиться

Когда настало время уезжать, Джо предложил довезти меня до Милана. День был погожий, и вместо своего обычного BMW он выбрал изящный серебристый кабриолет. Уже на подъезде к городу, когда горные пейзажи начали сменяться сельскими, я, набравшись смелости, попросила открыть крышу. Джо поежился, вероятно, представляя, как в салон ворвется холодный мартовский ветер, но всё же нажал кнопку, а я высунулась над лобовым стеклом, наслаждаясь последними минутами этой удивительной поездки.

Утром над озером стелился туман

Утром над озером стелился туман

Поделиться

Дома меня отругали скептически настроенные родственники. Кажется, звучали слова «ты пользовалась его гостеприимством». Можно и так сказать, но я ведь ни на чем не настаивала. Мне повезло встретить доброго, но немного одинокого человека, которому мой приезд скрасил будни в шикарной вилле на берегу живописного озера. Он помог мне осуществить давнюю мечту, а я рассказала ему много интересного о России, о Гессе, о своих путешествиях по другим странам. Мы хорошо провели время и распрощались, зная больше, чем до нашего знакомства. Наверное, такими и должны быть настоящие путешествия.

Готовимся к поре летних отпусков: недавно цены на отдых на морских курортах России и Турции сравнялись. Мы рассказывали, сколько теперь стоит съездить в отпуск и какие есть альтернативы. Также читайте мнение экспертов, что будет с ценами на популярных российских курортах в этом году. Они с сожалением констатируют: «Выгодного отдыха больше нет».

По теме

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Другие статьи автора

Станьте автором колонки.

Почитайте рекомендации и напишите нам!

Отдых за границейШвейцарияБюджетный отдыхПутешествие по Европе
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter