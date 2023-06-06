Виноградники, фондю и Альпы. Россиянка рассказала, как бесплатно жила на вилле в Швейцарии

Продолжаем тему бюджетного туризма по Европе: корреспондент MSK1.RU Серафима Путиева побывала во многих странах, и даже когда бюджет поездки был ограничен, путешествие удавалось сделать незабываемым. Не все сюрпризы, которые ждали ее в поездках, были хорошими, но иногда девушке везло. Одна из ее историй — как раз об этом.
Я уже рассказывала о том, как бюджетный тур по Европе завел меня в трущобы Рима. Тогда жилье, которое я нашла на каучсерфинге, оказалось совсем не тем, которое я ожидала увидеть, и вечер кончился в плохом смысле неожиданно. Но бывало и немало случаев, когда мне совершенно бесплатно доставались такие апартаменты, о которых я не могла и мечтать. Одну из таких историй я и расскажу в этот раз.
Couchsurfing — это сообщество людей из разных уголков мира, которые готовы безвозмездно поселить у себя путешественника, а взамен сами во время поездок могут остановиться у кого-то на время.
Произошла эта история годом позже моего неудачного римского ночлега. Я была уже достаточно опытной (но все еще небогатой) туристкой, и самым подходящим вариантом для поиска жилья продолжал оставаться каучсерфинг.
На этот раз цель поездки была более определенной — я отправлялась через Италию на юг Швейцарии в небольшой городок на берегу озера Лугано, где жил и умер мой любимый писатель Герман Гессе. Я была настолько поглощена его личностью и творчеством, что давно уже мечтала пуститься в это своего рода паломничество и нарочно выбрала для него наименее туристический сезон — самое начало марта.
Жильем я решила озаботиться заранее, зная, что Швейцария — самая дорогая страна в Европе и даже несколько дней в местном хостеле меня точно разорят. Карта показала в нужном мне регионе всего несколько хостов, и профиль одного из них привлек мое внимание. На фото в разделе «Место проживания» была двухэтажная вилла, из окон которой открывался вид на озеро, и террасы виноградников, нисходящие к воде.
Я не могла понять, в чем подвох. Несколько раз прочитала все, что было на английском в профиле этого швейцарца по имени Джо (так он представился на сайте, позже выяснилось, что это сокращение, кажется, от Джиорно). Я посмотрела отзывы и даже написала девушке, которая несколькими месяцами ранее остановилась у него. Та ответила, мол, человек приличный, дружелюбный, немного занятой. Не приставал, не навязывался, вел себя хорошо. Со смесью тревоги и любопытства я написала Джо, и мы договорились, что он заберет меня из Милана в условленный день.
Условленный день выдался дождливым, я бродила по мокрой мостовой среди готических соборов и музеев. Темнело, Джо задерживался. Я отгоняла мысли о том, что меня обманули, а фото виллы взяты из объявления на Airbnb. Впрочем, скоро я убедилась, что опасения оказались напрасными — Джо явился в девятом часу вечера. Мы зашли в винотеку, где он угостил меня сразу тремя сортами местных вин и, наверное, десятью сортами местных сыров, после чего мы сели в его BMW и выдвинулись к границе со Швейцарией.
На вилле, которая оказалась вполне себе реальной, мне были отведены спальня, гардеробная и гостевая ванная. Заснула я спокойно и крепко, а первое, что я увидела, проснувшись рано утром, — туман, стелившийся над озером и виноградниками. Стараясь скрыть свой детский восторг, я спустилась к завтраку в гостиную, где меня уже ждал Джо в деловом костюме. Он работал архитектором, и уезжал каждый будний день по делам в центр города, а заодно подвозил меня.
Так потянулись по-настоящему волшебные дни. С утра я запасалась едой из холодильника моего хоста (Джо настаивал, чтобы я не спрашивала, можно ли взять с собой батончик или йогурт), и мы ехали в город. До вечера я гуляла по окрестностям, забиралась на поросшие лесом вершины, обедала среди оливковых деревьев во дворе какого-то местного монастыря. Потом Джо забирал меня, и мы ехали домой. По вечерам он готовил что-то невероятно вкусное, обычно приправленное бальзамический уксусом, открывал бутылку вина, и мы смотрели фильмы. Однажды вечером он даже приготовил настоящее фондю — традиционное блюдо этих мест.
Иногда к нам в гости приходил Антонио — давний друг Джо. Они весело что-то обсуждали на итальянском, учили меня изящно ругаться на своем языке и рассказывали всякие байки. Антонио был единственным, кто в отсутствие гостей с каучсерфинга скрашивал одиночество Джо. Я узнала, что год назад он развелся, оставив жене и двум дочерям свою вторую виллу на том берегу Лугано, а сам остался жить один.
В субботу Джо отвез меня в дом-музей Гессе. Он спросил, есть ли у меня деньги, я сразу же заверила его, что есть, и даже вытащила из кармана помятую купюру в 50 евро. Он покачал головой и вручил мне сотню швейцарских франков «на билет в музей и сувениры». Пока я гуляла по писательскому дому и окрестностям, он смиренно ждал меня в машине.
В воскресенье мы с Джо поехали в предгорья Альп, на один из местных горнолыжных курортов. Кататься он был не в настроении, а я настоятельно отказалась, зная, что аренду снаряжения и ски-пассы он тоже возьмет на себя. Мы просто поднялись на канатке, погуляли по глубокому снегу, замерзли и направились домой, завернув по пути в какой-то древний замок.
Когда настало время уезжать, Джо предложил довезти меня до Милана. День был погожий, и вместо своего обычного BMW он выбрал изящный серебристый кабриолет. Уже на подъезде к городу, когда горные пейзажи начали сменяться сельскими, я, набравшись смелости, попросила открыть крышу. Джо поежился, вероятно, представляя, как в салон ворвется холодный мартовский ветер, но всё же нажал кнопку, а я высунулась над лобовым стеклом, наслаждаясь последними минутами этой удивительной поездки.
Дома меня отругали скептически настроенные родственники. Кажется, звучали слова «ты пользовалась его гостеприимством». Можно и так сказать, но я ведь ни на чем не настаивала. Мне повезло встретить доброго, но немного одинокого человека, которому мой приезд скрасил будни в шикарной вилле на берегу живописного озера. Он помог мне осуществить давнюю мечту, а я рассказала ему много интересного о России, о Гессе, о своих путешествиях по другим странам. Мы хорошо провели время и распрощались, зная больше, чем до нашего знакомства. Наверное, такими и должны быть настоящие путешествия.
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