В нескольких регионах России прозвучало «экстренное обращение» Путина. В Кремле назвали его взломом

В Воронежской области сообщили о взломах радиостанций — по ним транслировали якобы экстренное обращение президента Владимира Путина. В нём говорилось о вторжении украинских войск на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей.
— Сегодня в 4 утра украинские войска, вооруженные до зубов блоком НАТО, с согласия и при поддержке Вашингтона вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей. Наши пограничники и вооруженные силы дают достойный отпор превосходящим силам агрессора, — говорилось в сообщении. — На территории Курской, Белгородской, Брянской областей введено военное положение. Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации, так как для победы над опасным коварным врагом нам нужно будет объединить все силы Российской Федерации. Прошу жителей Курской, Белгородской и Брянской областей эвакуироваться вглубь территории России, соблюдая порядок и спокойствие, неукоснительно выполнять распоряжения местных военных администраций.
«Экстренное обращение» прозвучало также в Белгородской и Ростовской областях. В правительстве Воронежской области прокомментировали случившееся, сообщив, что причин для беспокойства у местных жителей быть не должно.
— Жители Воронежской области сообщают об очередных взломах частот радиовещания. Официально сообщаем, что ситуация в регионе продолжает оставаться контролируемой властями и правоохранительными органами. Причин для беспокойства нет. Принятие дополнительных решений для сохранения стабильной обстановки в Воронежской области сейчас не требуется, — пояснили в правительстве.
Власти Белгородской области также сообщили, что распространенные сообщения были фейковыми.
— Информация о вторжении украинских войск в Белгородской области, введении военного положения, всеобщей мобилизации и эвакуации региона вглубь России — фейк, — говорится в телеграм-канале белгородского оперштаба.
Позднее об инциденте высказался и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:
— [Обращения] точно не было. Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио «Мир» и в некоторых сетях. Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль. Сейчас разбираются службы.