В нескольких регионах России прозвучало «экстренное обращение» Путина. В Кремле назвали его взломом

— Сегодня в 4 утра украинские войска, вооруженные до зубов блоком НАТО, с согласия и при поддержке Вашингтона вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей. Наши пограничники и вооруженные силы дают достойный отпор превосходящим силам агрессора, — говорилось в сообщении. — На территории Курской, Белгородской, Брянской областей введено военное положение. Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации, так как для победы над опасным коварным врагом нам нужно будет объединить все силы Российской Федерации. Прошу жителей Курской, Белгородской и Брянской областей эвакуироваться вглубь территории России, соблюдая порядок и спокойствие, неукоснительно выполнять распоряжения местных военных администраций.