Минобороны сообщило о крупномасштабном украинском наступлении

Украина говорит о контрнаступлении с зимы этого года. Одни чиновники утверждают, что оно уже началось, другие говорят, что пока идет только подготовка. Однако об активизации ВСУ на линии фронта говорит и российская сторона. В частности, об активизации по линии соприкосновения в середине мая рассказывал врио главы ДНР Денис Пушилин.

