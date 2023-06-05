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Спецоперация на УкраинеПодробности

Минобороны сообщило о крупномасштабном украинском наступлении

Наступление началось на пяти участках фронта на южно-донецком направлении

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Украинское наступление, по данным Минобороны, началось 4 июня

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Минобороны России сообщило о начале крупномасштабного украинского наступления. Оно началось 4 июня на пяти участках фронта на южно-донецком направлении. По данным военного ведомства, ВСУ задействовали две механизированные бригады из стратегических резервов украинской армии «при поддержке других воинских частей и подразделений».

— Всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона противника, — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. — Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта.

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Видео: Минобороны России

В Минобороны отметили, что российские вооруженные силы отбили наступление, «потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина».

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Кадры уничтожения военной техники ВСУ, принимавшей участие в попытке наступления на Южно-Донецком направлении

Видео: Минобороны России

Украина говорит о контрнаступлении с зимы этого года. Одни чиновники утверждают, что оно уже началось, другие говорят, что пока идет только подготовка. Однако об активизации ВСУ на линии фронта говорит и российская сторона. В частности, об активизации по линии соприкосновения в середине мая рассказывал врио главы ДНР Денис Пушилин.

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3 июня Владимир Зеленский заявил, что Украина готова начать контрнаступление. Но предупредил, что это «может занять некоторое время» и пройти по совершенно разным сценариям. Кроме того, это дорого обойдется стране.

— Мы твердо верим, что добьемся успеха, — сообщил Зеленский в интервью газете WSJ. — Честно говоря, контрнаступление может пойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы.

В тот же день заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью The Times заявил, что Украине по-прежнему не хватает оружия для контрнаступления.

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