Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению — эта и другие новости СВО за 3 июня

Помимо него в реестр попали экс-главред «МК в Петербурге» Максим Кузахметов, политолог Дмитрий Орешкин и ярославское издание «Ярновости», а также издание «Проект».



Обстрелы Белгородской области





Ночью 3 июня стало известно об обстреле села Соболевка Валуйского округа Белгородской области. Два человека погибли, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Еще шесть местных жителей пострадали, в том числе двое детей.



— У двоих мужчин множественные осколочные ранения, один из них в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести. У женщин осколочные ранения нижних конечностей, состояние обеих удовлетворительное. Также в ЦРБ доставлен мальчик 13 лет с закрытым переломом левого плеча и девочка 11 лет с осколочными ранениями левого глаза, — написал Гладков в своем телеграм-канале.

