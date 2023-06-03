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Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению — эта и другие новости СВО за 3 июня

Главные события последних суток

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Контрнаступление может дорого обойтись Киеву, заявил Зеленский

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 3 июня.

Новые иноагенты

Вечером 2 июня Минюст РФ обновил список иностранных агентов. В реестр попал документалист и журналист Роман Супер.

— Р. В. Супер распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине, — сказано на сайте министерства. — Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов.

Помимо него в реестр попали экс-главред «МК в Петербурге» Максим Кузахметов, политолог Дмитрий Орешкин и ярославское издание «Ярновости», а также издание «Проект».

Обстрелы Белгородской области


Ночью 3 июня стало известно об обстреле села Соболевка Валуйского округа Белгородской области. Два человека погибли, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Еще шесть местных жителей пострадали, в том числе двое детей.

— У двоих мужчин множественные осколочные ранения, один из них в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести. У женщин осколочные ранения нижних конечностей, состояние обеих удовлетворительное. Также в ЦРБ доставлен мальчик 13 лет с закрытым переломом левого плеча и девочка 11 лет с осколочными ранениями левого глаза, — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Всего за прошедшие сутки в Белгородской области погибли пять жителей, еще шестнадцать были ранены.

После массовых обстрелов власти региона ввели временный запрет на движение транспорта и стоянки на четырех участках Шебекинского городского округа. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства. Ограничения будут действовать до 30 июня.

В Минобороны заявили, что военным, участвовавшим в отражении попытки атаки на Шебекино, вручили госнаграды.

Зеленский сообщил о готовности к контрнаступлению

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова начать контрнаступление. Но предупредил, что это «может занять некоторое время» и пройти по совершенно по разным сценариям. Кроме того, это дорого обойдется стране.

— Мы твердо верим, что добьемся успеха, — сообщил Зеленский в интервью газете WSJ. — Честно говоря, контрнаступление может пойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы.

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