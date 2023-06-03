«Ты для всех уродина»: стример жестоко избил девушку в прямом эфире — угадайте, как его наказали

Треш-стример в прямом эфире издевался над девушкой, оскорблял, бил по щекам и называл уродиной, а затем еще и совершил действия сексуального характера. Скандальный эфир был снят в Волгограде. Сотни женщин и мужчин возмутились вопиющим поведением блогера и насилием, которое тот транслировал широкой аудитории. Павла Прокудина вызвали в полицию после эфира. Тем более, девушка на видео показывала многочисленные синяки и ссадины.

