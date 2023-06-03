«Ты для всех уродина»: стример жестоко избил девушку в прямом эфире — угадайте, как его наказали

— Ты уродом родилась. У тебя столько денег, ты можешь себя в порядок привести, а ты еще и обижаешься, что я тебя сру. Да я тебе правильно говорю.
Треш-стример в прямом эфире издевался над девушкой, оскорблял, бил по щекам и называл уродиной, а затем еще и совершил действия сексуального характера. Скандальный эфир был снят в Волгограде. Сотни женщин и мужчин возмутились вопиющим поведением блогера и насилием, которое тот транслировал широкой аудитории. Павла Прокудина вызвали в полицию после эфира. Тем более, девушка на видео показывала многочисленные синяки и ссадины.
Отвратительное видео, на котором мужчина бьет, оскорбляет, унижает и принуждает к сексуальным действиям свою сожительницу, возмутило очень многих зрителей, но, как выяснилось, только не саму пострадавшую.
Треш-стример Павел Прокудин уже не раз привлекал внимание правоохранительных органов скандалами и неадекватным поведением. Два года назад он вел стрим под крики своей бабушки, подписчики заподозрили, что он избил пожилую женщину в состоянии опьянения и сообщили об этом в полицию.
Спустя год, в 2022-м Прокудин подрался с бабушкой и матерью в прямом эфире. Тогда блогер объяснил это тем, что женщины якобы мешали ему вести стрим. После этих событий Павла задержали на 10 суток.
На этот раз Павла снова вызвали в полицию сразу после публикации видео насилия в отношении девушки. Однако девушка сразу же отказалась от претензий к Прокудину. Сам же треш-стример объяснил появление ссадин и синяков у девушки... танцами. К слову, за «танцами» пары наблюдают уже несколько месяцев.
В этот раз вновь обошлось без задержания. Со слов Павла Прокудина, с девушкой, которую он избивает на последних видео, он познакомился как раз благодаря стримам. Молодые люди якобы друг другу понравились и теперь «работают» вместе. Павлу из Волгограда 28 лет, у него всего шесть классов образования и долг в 100 тысяч рублей. Стримы — это его единственный источник дохода.