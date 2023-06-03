Что думают в Кремле о переговорах с Украиной: новости СВО за 2 июня

Обстрелы Белгородской области

В Белгородской области второй день продолжаются обстрелы. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что 2 июня были обстреляны еще несколько населенных пунктов, есть погибшие.

— ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили, — написал он в своем Telegram-канале. — В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине есть двое пострадавших. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго — осколочные ранения нижних конечностей. В тяжелом состоянии они доставлены в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается.

