Когда закончится мобилизация и кого считать дезертиром: Верховный суд ответил на главные военные вопросы

Граждан, пребывающих в запасе или заключивших контракт о пребывании в мобилизационном резерве, суд считает военнослужащими только в период прохождения ими военных сборов.



При квалификации преступления Верховный суд постановляет учитывать основания, по которым человек считается военнослужащим. То есть наказание для срочников и мобилизованных неодинаковое.

Если военнослужащего призвали на военную службу незаконно (он не подлежит призыву или имеет право на отсрочку), то его нельзя судить за преступления против военной службы. Пленум Верховного суда объясняет, что в этом случае суду надлежит постановить оправдательный приговор за отсутствием в деянии подсудимого состава преступления (если нет преступлений по общеуголовным статьям). Если же преступление совершил контрактник, который сам подделал документы, чтобы стать военнослужащим (например, скрыл судимость), судить его по статьям главы УК РФ о преступлениях против военной службы можно и нужно.

