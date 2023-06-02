«Даже если похудею, категория останется». 19-летний призывник доказал, что не годен для службы в армии из-за лишнего веса

В начале апреля мы рассказывали историю Алексея (имя изменено) — молодого человека, который пытается доказать в военкомате, что не годен к службе из-за лишнего веса.
— По ожирению обычно призывнику предоставляют отсрочку (выносят категорию Г), — объяснил военный юрист Евгений Крылов. — Ее предоставляют для наблюдения у эндокринолога, сдачи анализов, проверок, обследований. Чтобы призывник получил категорию годности Д, у него должно быть ожирение
Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить соответствие веса человека и его роста, измеряется в
Таким образом, у Алексея были все шансы на то, чтобы получить военный билет, по которому он не годен для службы в армии. И всё же молодой человек переживал все полтора месяца до следующего визита в военкомат. В середине мая он принес документы из больницы на заседание медкомиссии, но и в этот раз ему не могли сказать точно, какую категорию присвоят.
Всё наконец выяснилось. Позавчера Алексей пришел в военкомат в назначенное время, чтобы узнать: у него категория Д (не годен), военный билет выдадут на днях.
— Не знаю, как у остальных ребят, с которыми я обследовался, со мной всё решилось так. Конечно, вздохнул с облегчением — признался Алексей.
— Вообще обследования меня заставили более серьезно отнестись к здоровью, я теперь, например, почти не ем сладкого, — добавил молодой человек.
Корреспондент MSK1.RU также выяснила у врача, почему людям с таким количеством лишнего веса, как у Алексея, служба в армии может навредить.
— Избыточный вес многие системы организма делает уязвимыми, — объясняет врач-терапевт Екатерина Коновалова. — В первую очередь сердечно-сосудистую и опорно-двигательную — из-за ожирения повышенные физические нагрузки могут плохо сказаться на состоянии человека. В армии, насколько я знаю, каждое утро начинается с зарядки и интенсивной пробежки, а для организма человека с малоактивным образом жизни и десятками лишних килограммов это огромный стресс. Людям с ожирением, конечно, рекомендуется физическая активность, но при таком весе лучше начинать с быстрой ходьбы и легкой зарядки — в армии вряд ли будет какой-то индивидуальный подход к упражнениям.
Алексею я бы посоветовала также обратить внимание на питание: он уже отказался от сладкого, но важно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, а также следить за калорийностью рациона. В его возрасте снизить вес проще, и с этим лучше не тянуть — со временем у людей с таким количеством избыточного веса могут развиться серьезные заболевания — от сахарного диабета до болезней позвоночника и суставов.
Ранее мы рассказывали, что у призывников с этого года планируют изымать загранпаспорта. Юрист объяснил нам, как именно это будет происходить. Кроме того, в конце апреля в Госдуме предложили приостанавливать решение призывной комиссии.