«Даже если похудею, категория останется». 19-летний призывник доказал, что не годен для службы в армии из-за лишнего веса

— По ожирению обычно призывнику предоставляют отсрочку (выносят категорию Г), — объяснил военный юрист Евгений Крылов. — Ее предоставляют для наблюдения у эндокринолога, сдачи анализов, проверок, обследований. Чтобы призывник получил категорию годности Д, у него должно быть ожирение 4-й степени, этот диагноз ставится, когда индекс массы тела выше 40 .



Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить соответствие веса человека и его роста, измеряется в кг/м² . ИМТ 18–25 — это нормальные показатели, 30–35 означает ожирение 1-й степени, 35–40 — ожирение 2-й степени, 40 и более — ожирение 3-й степени.

