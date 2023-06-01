Горят здания, уничтожен автобус: что происходит в Шебекино, попавшем под обстрел ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале рассказал о том, что происходит в городе Шебекино. Некоторые телеграм-каналы распространяли информацию о том, что под обстрел попал автобус с эвакуированными людьми, есть погибший и пострадавшие. По словам главы региона, никто не пострадал.
— Во многих пабликах появилась информация, что есть один погибший и два пострадавших в автобусе. Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, — он пустой, — написал Гладков.
Тем не менее, по словам главы региона, город был обстрелян снарядами «Града», в округе есть один пострадавший — мужчина с осколочным ранением правой стопы. В Шебекино от прямого попадания снарядов горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации. В самом городе нет света.
Позднее в Минобороны сообщили, что ВС РФ сорвали «попытку киевского режима» провести теракт в Шебекино.
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— Около 3 часов утра украинские формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения. Самоотверженными действиями российских военных отражены три атаки украинских террористических формирований. Формирования киевского режима были отброшены, понеся существенные потери. Нарушения границы не допущено, уничтожено более 30 украинских террористов, — пояснили в ведомстве.
Ранее оперштаб области опроверг сообщения о том, что войска ВСУ прорвали границу. Мы подробно рассказывали о том, что происходит в Белгородской области.