Горят здания, уничтожен автобус: что происходит в Шебекино, попавшем под обстрел ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале рассказал о том, что происходит в городе Шебекино. Некоторые телеграм-каналы распространяли информацию о том, что под обстрел попал автобус с эвакуированными людьми, есть погибший и пострадавшие. По словам главы региона, никто не пострадал.