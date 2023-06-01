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«Сама от себя не ожидала»: грустная история кассирши Альфа-Банка, потратившей более 20 млн на мужа и красивую жизнь

Анна Григорьева годами выносила из банка чужие деньги

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Видео: NGS24.RU

В Красноярском крае вынесли приговор по нашумевшему делу кассирши Альфа-Банка Анны Григоревой и ее мужа Дениса. В декабре 2021 года она похитила из отделения банка в Ачинске наличные в разных валютах на общую сумму более 20 миллионов рублей, после чего бесследно исчезла. Ее искали не только полицейские, но и семья.

Позже выяснилось, что на преступление Анна пошла из-за мужа Дениса — у него были большие долги. В общей сложности он проиграл 10 миллионов рублей в карты. Украденные из банка деньги супруги потратили на погашение долгов, совместный досуг, развлечение, покупку брендовых вещей и косметики, дорогостоящих гаджетов.

В зал суда Анна и Денис Григорьевы зашли рука об руку. Как они отреагировали на приговор — смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

Супругов приговорили к одинаковому сроку — по 6 лет в колонии общего режима. Отбывать наказание они отправятся сразу из зала суда. Сейчас обоим фигурантам дела уже за 30 лет. Анну также приговорили к принудительным мерам медицинского характера. Источник NGS24.RU пояснил, что ей необходимо наблюдение психиатра.

Все новости об этом громком деле читайте в спецразделе.

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