«Сама от себя не ожидала»: грустная история кассирши Альфа-Банка, потратившей более 20 млн на мужа и красивую жизнь

В Красноярском крае вынесли приговор по нашумевшему делу кассирши Альфа-Банка Анны Григоревой и ее мужа Дениса. В декабре 2021 года она похитила из отделения банка в Ачинске наличные в разных валютах на общую сумму более 20 миллионов рублей, после чего бесследно исчезла. Ее искали не только полицейские, но и семья.

