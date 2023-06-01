«Просто вопреки всему идет и делает!» История парня с ДЦП, который работает курьером, — деньги для него не главное

Чаще всего курьер разносит всё пешком и только на дальние расстояния ездит на автобусе.



Зарплата выходит где-то 1000–1500 рублей в неделю. Ребята, которые выходят на полный день, могут заработать столько за одну смену. Но Антону такая загруженность не подходит. Он работает примерно три-четыре часа в день — только тогда, когда удобно.

Деньги для парня не главное (хотя нельзя сказать, что они совсем не важны). Антон подчеркивает, что он ни в чем не нуждается. Он не находится в каком-то бедственном положении — у него всё хорошо. Родные сначала даже спрашивали, зачем ему это нужно. А парню просто хочется иметь хоть и небольшой, но свой собственный заработок.