«Просто вопреки всему идет и делает!» История парня с ДЦП, который работает курьером, — деньги для него не главное

Антон Хасанов — курьер из Архангельска. Большую часть заказов он разносит пешком, несмотря на то, что у него ДЦП. Парень работает не из-за нужды — просто не хочет сидеть без дела. О себе, своей работе и о том, как окружающие относятся к его труду, Антон рассказал нашим коллегам из 29.RU.
Деньги не главное: почему Антон устроился на работу
Антону почти 28 лет, он стильно одевается, любит проводить время с друзьями. Ему нравятся граффити, современная уличная культура. Он часто бывает на даче, где помогает родителям, гуляет и играет со своей собакой. Словом, старается вести активную жизнь, но самостоятельно выходить на прогулки он начал всего пару лет назад — говорит, его «вывел на улицу» один из товарищей.
Парень признается, что дома и на даче «насиделся». Это одна из причин, почему он решил пойти работать. В доставку устроился полгода назад: увидел объявление в интернете. Антон говорит, что долго не решался, но всё же откликнулся на вакансию. Устроиться оказалось не так сложно: документы приняли онлайн, а заявки от клиентов поступают через мобильное приложение.
— Бывает, я целый день жду, а никаких заказов не прилетает, а бывает — только сел за телефон — заказ, потом еще заказ, — рассказывает он.
Чаще всего курьер разносит всё пешком и только на дальние расстояния ездит на автобусе.
Зарплата выходит где-то 1000–1500 рублей в неделю. Ребята, которые выходят на полный день, могут заработать столько за одну смену. Но Антону такая загруженность не подходит. Он работает примерно три-четыре часа в день — только тогда, когда удобно.
Деньги для парня не главное (хотя нельзя сказать, что они совсем не важны). Антон подчеркивает, что он ни в чем не нуждается. Он не находится в каком-то бедственном положении — у него всё хорошо. Родные сначала даже спрашивали, зачем ему это нужно. А парню просто хочется иметь хоть и небольшой, но свой собственный заработок.
Деньги идут на личные расходы, а еще Антон любит порадовать своих близких — на это тоже тратит часть зарплаты.
— У моего брата есть сын. Вот такой вот! — Антон показывает, что сын еще маленький. — Это мой племянник! Видимся — надо чего-нибудь подарить ему. Так вот дядя Антон и зарабатывает, чтобы все были довольны. И чтобы я был доволен. Я, например, поработал — купил на дачу мопед себе, камеру и покрышку.
Боятся брать: каково искать работу человеку с инвалидностью
Недавно фотография Антона в яркой форме и с большим коробом разошлась по соцсетям. Снимок выложил архангельский шоумен Павел Мелешкин — он заметил, что часто встречает Антона в городе, и искренне восхищается им.
— Этот парень работает доставщиком. Просто вопреки всему на свете. Просто просыпается, встает, идет и делает! — написал Павел.
Антон рассказывает, что люди, с которыми он встречается, часто настроены доброжелательно. Могут дать чаевые, могут подвезти до нужной точки на машине.
— Я это всё помню, я им очень благодарен, — говорит курьер.
В целом людям с инвалидностью устроиться на работу сложно, замечает Антон. Прежде чем пойти в доставку, он сам перепробовал несколько вариантов.
— Работал разнорабочим — у меня не получилось. Такая работа мне не подходит: то найдут, чем меня занять, то нет, — рассказывает он. — Потом я начал искать работу со свободным графиком. Пробовал разносить листовки — тоже плохо. Бумаги много — денег мало.
Не любое дело подойдет по здоровью, и не каждый работодатель согласится принять к себе сотрудника с инвалидностью.
— Некоторые пишут, что у них есть проекты для людей с ограниченными возможностями, но, когда идешь в центр занятости, они долго думают и ничего не могут предложить, — говорит Антон. — Или предлагают работу на полный рабочий день, а мне, например, это не подходит.
Парень вспоминает, что один его товарищ с третьей группой инвалидности выучился на печатника, но в итоге на работу по специальности устроиться не смог. При этом третья группа инвалидности считается рабочей.
С доставкой у Антона пока всё складывается неплохо. Правда, иногда он не успевает к нужному времени. Как раз недавно из-за этого он получил «бан» в приложении.
— За опоздание нас блокируют на 14 дней, а это обидно. Человек старается, он не виноват, что опаздывает: путь-дорога, человеческий фактор, — говорит парень.
Быть курьером молодому человеку в принципе нравится, он планирует и дальше работать, пока не найдет что-то интереснее.
В будущем Антон хотел бы освоить какое-нибудь другое дело. С конкретной профессией пока что не определился, но готов пробовать новое.
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