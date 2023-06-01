Что нас ждет в июне: возвращаются заграны на 10 лет, а биометрию россиян будут брать без их согласия

Семьи с детьми не будут платить НДФЛ при продаже земли

С 2021 года семьи с двумя и более детьми освобождены от уплаты НДФЛ в случае, если продают квартиру или дом, а полученные деньги в этом же году направляют на улучшение жилищных условий. По новому закону это же правило действует в случае продажи земельного участка, на котором находятся проданный дом и хозяйственные постройки.

Согласно еще одному закону об НДФЛ, его будут в первоочередном порядке списывать с единого налогового платежа в региональные и местные бюджеты — по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это обеспечит своевременное поступление средств в регионы и позволит избежать кассовых разрывов.