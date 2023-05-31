Введут ли в России военное положение? Что говорят в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова. После атаки беспилотников на Москву и Подмосковье 30 мая Кадыров предложил ввести военное положение, чтобы «разом смести всю эту террористическую ячейку». Также глава Чечни заявил, что атака беспилотников не имеет «тактического, стратегического или даже психологического смысла».
— Введение военного положения во всей России не обсуждается. Никаких решений на этот счёт не принималось, и никаких обсуждений на этот счёт не ведётся, — пояснил Дмитрий Песков.
Военное положение введено в четырёх присоединённых регионах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — с конца октября прошлого года.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Ранее президент Владимир Путин, комментируя атаку беспилотников, говорил, что властям есть над чем работать, и обеспокоился попытками «вызвать ответную реакцию России». В Минобороны рассказывали о том, сколько беспилотников атаковали Москву и Подмосковье. Первый взрыв случился в жилом доме в Новой Москве, на земле нашли обломки, похожие на части БПЛА. Затем стало известно, что один из беспилотников врезался в многоэтажку на Ленинском проспекте. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что «в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения». Над регионом работали комплексы ПВО.
Мы вели онлайн-трансляцию, в которой собирали всё, что известно об атаке. Также в отдельном материале — видео от очевидцев с летящими беспилотниками, работой ПВО и последствиями произошедшего.