Введут ли в России военное положение? Что говорят в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова. После атаки беспилотников на Москву и Подмосковье 30 мая Кадыров предложил ввести военное положение, чтобы «разом смести всю эту террористическую ячейку». Также глава Чечни заявил, что атака беспилотников не имеет «тактического, стратегического или даже психологического смысла».