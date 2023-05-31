freedom
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 5/10
usd 80.69
eur 86.51
Тема дняНовосибирск ждет жара до +37 градусов
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Введут ли в России военное положение? Что говорят в Кремле

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил прибегнуть к таким мерам после атак беспилотников на Москву

995

Военное положение введено только в новых регионах России

Поделиться

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова. После атаки беспилотников на Москву и Подмосковье 30 мая Кадыров предложил ввести военное положение, чтобы «разом смести всю эту террористическую ячейку». Также глава Чечни заявил, что атака беспилотников не имеет «тактического, стратегического или даже психологического смысла».

— Введение военного положения во всей России не обсуждается. Никаких решений на этот счёт не принималось, и никаких обсуждений на этот счёт не ведётся, — пояснил Дмитрий Песков.

Военное положение введено в четырёх присоединённых регионах России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — с конца октября прошлого года.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Ранее президент Владимир Путин, комментируя атаку беспилотников, говорил, что властям есть над чем работать, и обеспокоился попытками «вызвать ответную реакцию России». В Минобороны рассказывали о том, сколько беспилотников атаковали Москву и Подмосковье. Первый взрыв случился в жилом доме в Новой Москве, на земле нашли обломки, похожие на части БПЛА. Затем стало известно, что один из беспилотников врезался в многоэтажку на Ленинском проспекте. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что «в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения». Над регионом работали комплексы ПВО.

Мы вели онлайн-трансляцию, в которой собирали всё, что известно об атаке. Также в отдельном материале — видео от очевидцев с летящими беспилотниками, работой ПВО и последствиями произошедшего.

По теме

Военное положениеДмитрий ПесковРамзан КадыровКремльБеспилотникиАтакаМоскваПВО
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter