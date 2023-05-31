«С той стороны не папуасы»: мобилизованный боец — о выживании, настроениях и отношении к врагу

Было ощущение, как в 2001 году, когда мне было 14–15 лет, мы смотрели по телевизору обрушение башен-близнецов в Нью-Йорке и понимали, что происходит нечто такое, что не укладывается в голове. Но сейчас я уже не хочу рассуждать, потому что я в тех условиях, когда нужно просто выполнять задачу. Но только глупый человек желает начала войны.

На мою мотивацию отношение к СВО не влияет, я не буду отказываться от задач, потому что против этого. Но, конечно, понимаешь, что когда деды поднимали тост за то, чтобы не было войны, — это не зря. Они понимали, что это такое. К сожалению, и нынешнее поколение это тоже узнает.



Я рад, когда пытаются вернуть патриотическое воспитание в школах, рассказывают об истории, о флаге, гимн звучит чаще… Но я совсем не понимаю, когда по Сети гуляют ролики, где дети пяти-семи лет в военной форме распевают гимны частных военных компаний. У них есть возможность этого не увидеть, не понять, зачем вы их затягиваете? Для чего это всё?