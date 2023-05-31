По Москве ударили восемь беспилотников, Шойгу назвал потери украинской армии: главные новости СВО за 30 мая

Беспилотники в Москве

Рано утром во вторник Москва и Подмосковье подверглись атаке БПЛА, несколько зданий получили незначительные повреждения. Сначала стало известно об инциденте в Новой Москве по улице Атласова, 11 — в многоэтажном жилом доме выбило стекла. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, однако признаков пожара обнаружено не было. Очевидцы слышали звук взрыва. Позже похожие на беспилотник фрагменты обнаружили вокруг дома.

Позднее поступила информация о взрывах еще в двух домах на западе и юго-западе столицы. В полиции сообщили, что в нескольких домах были разбиты стекла. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил атаку БПЛА. По его словам, несколько зданий получили незначительные повреждения. Еще несколько беспилотников сбили на подлете к столице, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.