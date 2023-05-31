По Москве ударили восемь беспилотников, Шойгу назвал потери украинской армии: главные новости СВО за 30 мая

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти восемь месяцев, 19 октября президент подписал указ о введении военного положения в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Каждый вечер мы рассказываем о главных событиях дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 30 мая.
Беспилотники в Москве
Рано утром во вторник Москва и Подмосковье подверглись атаке БПЛА, несколько зданий получили незначительные повреждения. Сначала стало известно об инциденте в Новой Москве по улице Атласова, 11 — в многоэтажном жилом доме выбило стекла. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, однако признаков пожара обнаружено не было. Очевидцы слышали звук взрыва. Позже похожие на беспилотник фрагменты обнаружили вокруг дома.
Позднее поступила информация о взрывах еще в двух домах на западе и юго-западе столицы. В полиции сообщили, что в нескольких домах были разбиты стекла. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил атаку БПЛА. По его словам, несколько зданий получили незначительные повреждения. Еще несколько беспилотников сбили на подлете к столице, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Минобороны России сообщило, что за атакой на Москву стоит Киев. По данным ведомства, столицу атаковали восемь дронов, их удалось сбить. Следственный комитет завел дело о теракте после атаки беспилотников на Москву (ст. 205 УК).
Хронику случившегося читайте в нашей онлайн-трансляции.
Реакция Кремля
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал утреннюю атаку беспилотников. По его словам, эта атака — ответ Киева на воскресные удары российских военных по одному из украинских «центров принятия решений».
— Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на наши весьма эффективные удары по одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье, — сказал Песков. — Это лишний раз подтверждает необходимость продолжения специальной военной операции и достижения поставленных целей.
По словам представителя Кремля, рабочий день Владимира Путина сегодня начался рано — он в прямом режиме получал информацию об атаке беспилотников от Минобороны, мэра Москвы, губернатора Подмосковья, МЧС и других соответствующих ведомств.
Сам Владимир Путин позже прокомментировал утреннюю атаку беспилотников. По словам президента, система ПВО сработала штатно, но при этом «есть над чем работать» — властям стало понятно, что делать для уплотнения ПВО Москвы.
— Беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России, спровоцировать на такой же ответ, украинские граждане должны это понимать, — заявил Путин.
Шойгу рассказал о потерях украинских военных
Потери украинских войск за май составили свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов, 5 вертолетов, 466 БПЛА, более 400 танков и других бронированных машин, заявил Сергей Шойгу во время селекторного совещания Минобороны.
О потерях российской армии последний раз сообщалось 21 сентября 2022 года, в день объявления частичной мобилизации. Тогда Шойгу в разговоре с Владимиром Путиным заявил, что с начала СВО погибли 5937 человек.
Командующего Сухопутными войсками ВСУ объявили в розыск
МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского.
— Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в карточке Сырского, размещенной в базе ведомства. Статья, по которой его разыскивают, неизвестна.
Ранее Сырский заявил о скором контрнаступлении украинских войск. Конкретные задачи для подготовки к нему уже определены, написал командующий войсками в своем телеграм-канале.
Пригожин предложил объявить всеобщую мобилизацию
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил объявить всеобщую мобилизацию в стране. С таким заявлением он выступил в Екатеринбурге.
— Мой прогноз [что до Киева можно дойти за 3–4 года], если сделать всё так, как надо. Если дать нам 200 тысяч человек, мобилизовать всё общество, включить на полный рычаг производство боеприпасов, вооружения и всего того, что требуется. Объявить всеобщую мобилизацию, потому что ведь мы когда придем к мобилизации, опять мобилизованные будут час готовиться и после этого идти на фронт. Надо объявить ее сейчас, — заявил основатель ЧВК.
По его словам, особая инфраструктура для этого не нужна. Для подготовки хватит палаточных городков, еды, воды, обмундирования и инструкторов.
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— Если мы воюем дальше, а мы воюем дальше, уже сейчас надо мобилизацию объявлять и привлекать людей хотя бы для обучения. Чтобы когда гром грянет, уже можно было воевать, а не креститься, — добавил Евгений Пригожин.
«ЕР» удалили из AppStore
Мобильные приложения партии «Единая Россия» были удалены из магазина AppStore, пишет ТАСС со ссылкой на замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.
— Очевидно, что это решение вызвано в том числе и тем, что множественные атаки во время предварительного голосования были отражены и иных способов препятствовать жителям страны участвовать в политической жизни и взаимодействовать с партией в Соединенных Штатах не нашли, — заявил Перминов.
Специалисты работают над восстановлением приложений партии в веб-формате.
Зеленский заявил, что Путин не звонил ему два года
В интервью южнокорейской газете Chosun президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин около двух лет избегал телефонного разговора с ним.
— Он избегал даже телефонных разговоров со мной в течение почти двух лет, — приводит слова Зеленского РБК. По мнению украинского лидера, это связано с тем, что «нечего сказать». Сейчас, по словам Зеленского, «трудно разговаривать с Путиным до того, как он выведет все свои войска с территории Украины».
Дмитрий Песков ранее отмечал, что лидеры России и Украины не общались уже несколько лет. В последний раз они говорили по телефону в июле 2020 года. Личная встреча Путина и Зеленского произошла только один раз в 2019 году на саммите в «нормандском формате».