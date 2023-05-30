Незаконно призванные смогут дезертировать? В России снова изменили законы о службе в армии и мобилизации

Верховный суд РФ 18 мая принял сразу два постановления по воинским преступлениям. Главные судьи страны разъяснили, что делать с уклонистами от военной службы и теми, кто не хочет мобилизовываться. Также ВС РФ развеял неясности относительно электронных повесток и военного положения. В постановлениях разобралась юрист Юлия Федотова.
Одно из этих двух постановлений ВС РФ — новое — о преступлениях против военной службы. Второе дополняет старое — об уклонистах. Разница между ними состоит в следующем. Преступления против военной службы совершают военнослужащие, мобилизованные, призывники или контрактники, которые на эту самую службу уже отправились и, например, начали там драться с военным начальством.
Уклонисты к категории военнослужащих еще не относятся, поэтому для них нужно отдельное постановление ВС РФ. По уклонистам в Уголовном кодексе есть только одна статья, и та — вообще в другой главе УК, подальше от той, которая, собственно, про военнослужащих.
Основное, что нужно понимать про уклонистов:
- Преступлением уклонение от несения воинской службы будет только в том случае, если призыв был законным.
Итого: подлежите призыву и не согласны с этим — оспаривайте это в судебном порядке либо вам придется прятаться не до 27, а до 29 лет минимум и ждать возможного уголовного дела.
С военнослужащими чуть труднее. Основное, что нужно знать:
- Ответственность наступает только для тех, кто уже является военнослужащим. То есть призванных в «обычный» весенний или осенний призыв, мобилизованных и контрактников.
- Указ президента о завершении мобилизации в России не подписан. Поэтому все военнослужащие несут ответственность за деяния, совершенные «в период мобилизации».
- Уклонисты-военнослужащие, в отличие от призывников, несут куда более суровую ответственность — до семи лет тюрьмы.
Итого: режим мобилизации всё еще действует. И если вас или вашего уже призвали — ответственность будет куда более суровой.