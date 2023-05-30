Незаконно призванные смогут дезертировать? В России снова изменили законы о службе в армии и мобилизации

Верховный суд РФ 18 мая принял сразу два постановления по воинским преступлениям. Главные судьи страны разъяснили, что делать с уклонистами от военной службы и теми, кто не хочет мобилизовываться. Также ВС РФ развеял неясности относительно электронных повесток и военного положения. В постановлениях разобралась юрист Юлия Федотова.

Электронных повесток, направленных через «Госуслуги», действительно достаточно. Теперь не имеет значения, приняли вы повестку как полагается — взяли в руки и расписались. Вы можете ее и в глаза не видеть — достаточно того факта, что военкомат ее направил: через «Госуслуги» или просто почтой.