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Незаконно призванные смогут дезертировать? В России снова изменили законы о службе в армии и мобилизации

Разбираемся вместе с юристом, кого коснутся поправки

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Верховный суд РФ 18 мая принял сразу два постановления по воинским преступлениям. Главные судьи страны разъяснили, что делать с уклонистами от военной службы и теми, кто не хочет мобилизовываться. Также ВС РФ развеял неясности относительно электронных повесток и военного положения. В постановлениях разобралась юрист Юлия Федотова.

Одно из этих двух постановлений ВС РФ — новое — о преступлениях против военной службы. Второе дополняет старое — об уклонистах. Разница между ними состоит в следующем. Преступления против военной службы совершают военнослужащие, мобилизованные, призывники или контрактники, которые на эту самую службу уже отправились и, например, начали там драться с военным начальством.

Уклонисты к категории военнослужащих еще не относятся, поэтому для них нужно отдельное постановление ВС РФ. По уклонистам в Уголовном кодексе есть только одна статья, и та — вообще в другой главе УК, подальше от той, которая, собственно, про военнослужащих.

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Основное, что нужно понимать про уклонистов:

  1. Преступлением уклонение от несения воинской службы будет только в том случае, если призыв был законным.
  • Ответственность наступает только для призывников (а также для тех, кому призыв заменили на альтернативную гражданскую службу). То есть только для тех, кто подлежит очередному весенне-осеннему призыву. Не являются уклонистами те, кто не пошел по мобилизационным повесткам, всяким там «сверкам данных» и прочему. За такое предусмотрена только административная ответственность в виде небольшого штрафа — от 500 до 3000 рублей. Выписывать такие штрафы можно бесконечно, они не превратятся в уголовное дело после определенного раза.

  • Уклонением признается как пассивное, так и активное поведение. Просто не явиться — уклонение. Сломать себе ногу, чтоб не попасть под призыв, — тоже. Но лучше так не делать. И друга лучше не просить помочь сломать — вы понесете ответственность как уклонист по статье 328 УК РФ (до двух лет тюрьмы), а вот другу по статье 111 УК РФ придется провести в колонии до восьми лет.

  • Длительность уклонения (день или десять лет) — значения не имеет. Конечно, вряд ли кто-то будет затевать уголовное дело из-за неявки на призывной пункт в течение суток. Пока что срок призыва — с 18 до 27 лет, что может измениться. Но даже если удалось пробегать до 27, от ответственности это не освобождает до истечения сроков давности привлечения.
  • Электронных повесток, направленных через «Госуслуги», действительно достаточно. Теперь не имеет значения, приняли вы повестку как полагается — взяли в руки и расписались. Вы можете ее и в глаза не видеть — достаточно того факта, что военкомат ее направил: через «Госуслуги» или просто почтой.

    • Итого: подлежите призыву и не согласны с этим — оспаривайте это в судебном порядке либо вам придется прятаться не до 27, а до 29 лет минимум и ждать возможного уголовного дела.

    Ответственность за уклонение от военной службы не грозит тем, кто призван незаконно

    Ответственность за уклонение от военной службы не грозит тем, кто призван незаконно

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    С военнослужащими чуть труднее. Основное, что нужно знать:

    1. Ответственность наступает только для тех, кто уже является военнослужащим. То есть призванных в «обычный» весенний или осенний призыв, мобилизованных и контрактников.
    2. Указ президента о завершении мобилизации в России не подписан. Поэтому все военнослужащие несут ответственность за деяния, совершенные «в период мобилизации».

  • Почему? Потому что главные судьи страны четко указали: периоды мобилизации (общей и частичной) или военного положения начинаются с даты и времени, установленных указом президента, и заканчиваются датой и временем отмены (прекращения действия) мобилизации или военного положения. Президент ничего такого не отменял. Значит, как минимум режим мобилизации продолжает действовать.
  • Наш слепоглухонемой отец пятерых детей, бюрократическим чудом оказавшийся на СВО, сидеть за военные преступления не должен. То есть если такой человек решит дезертировать (сбежать из армии навсегда), ответственности по статье 338 УК РФ для него не будет.
  • А вот если, например, жена поможет законно призванному военному сбежать из части — ответственность будут нести оба. И сроки там — от 5 до 15 лет.
    1. Уклонисты-военнослужащие, в отличие от призывников, несут куда более суровую ответственность — до семи лет тюрьмы.

    Итого: режим мобилизации всё еще действует. И если вас или вашего уже призвали — ответственность будет куда более суровой.

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