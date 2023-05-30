Путин разрешил проводить выборы в регионах с военным положением: новости СВО за 29 мая

Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор

Фонд Wikimedia Foundation Inc. подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор — он просит признать незаконным требование заблокировать доступ к ряду публикаций в «Википедии». Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Тверского суда Москвы, административные иски суд рассмотрит 10 июля.

В 2023 году Wikimedia получил несколько штрафов за то, что не удалял из «Википедии» фейки о СВО, информацию об организациях, признанных в РФ экстремистскими, и другую запрещенную в России информацию. Общая сумма штрафов, назначенных фонду по этим делам, составила около 10 млн рублей.