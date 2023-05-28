«Не люблю это однотонное, монотонное». Как 72-летний пенсионер построил сказочный дворец из мусора

Это дом тюменцев Поповых. Николай Иванович Попов из небольшой деревянной избушки построил для своей семьи двухэтажный дворец. На нем больше сотни причудливых мелочей, которые он находит на мусорках и стройках города.



Почему Николай неожиданно занялся поиском ненужных вещей на улице и как создает свой невероятный дом — в материале 72.RU.