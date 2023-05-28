«Не люблю это однотонное, монотонное». Как 72-летний пенсионер построил сказочный дворец из мусора

Разноцветные купола, яркие шары на крыше, огромная звезда в центре и металлические петушки. По всему фасаду — зубчатое кружево и крошечные окна, расположенные на каждой башенке. Если смотреть издалека, кажется, будто перед вами сказочный дворец — такой же броский и величественный. Если подойти ближе, окажется, что наверху старенький шифер, башенки украшены обломками от веретена и старой трубы, а красные круги — выкрашенные диски от машин.
Это дом тюменцев Поповых. Николай Иванович Попов из небольшой деревянной избушки построил для своей семьи двухэтажный дворец. На нем больше сотни причудливых мелочей, которые он находит на мусорках и стройках города.
Почему Николай неожиданно занялся поиском ненужных вещей на улице и как создает свой невероятный дом — в материале 72.RU.
«Люди выбрасывают вещи — они им не нужны. А мне пригодится»
Когда Николай Попов получил участок в СНТ от Судостроительного завода, здесь была голая земля. Тогда Попов работал начальником транспортного цеха — свободного времени было мало. По выходным он приезжал на участок и своими силами строил дом. Получился обыкновенный, одноэтажный и деревянный.
Во время работы наш герой ездил в командировки. Он обожал рассматривать дома, которые попадались ему в путешествиях.
— Ездил и смотрел, где как люди живут. Был за границей, в Чехословакии, смотрел в России на разные дома, делал зарисовки. Много читал, как строят дома. Не люблю это однотонное, монотонное — никакого интереса для души, — рассказывает Николай Попов.
Однажды Николай Иванович пришел в магазин и увидел там необыкновенный дом. С этого момента началось грандиозное строительство.
— Когда-то я зашел в магазин сувениров. Увидел там красивый, хороший домик. И возникло желание построить свой, — вспоминает наш герой.
Потом Николай Иванович вышел на пенсию, и у него появилось новое увлечение, говорит его жена.
— Он читает много книг, журналов. Стал набирать разные финтифлюшки. А их же надо куда-то пристроить. Когда всё начиналось, я визжала, пищала. Это же всё нужно было таскать. Ругались, скандалили, в итоге доволен он, — рассказывает Мария Попова.
Сам Николай объясняет — ему нужно было больше двигаться, он не мог долго сидеть без дела. И с тех пор день проходит так: он просыпается, завтракает и минимум пять часов гуляет.
— Когда двигаешься — жизнь продолжается. Встаю, обхожу все мусорки, свалки, где стройки. Смотрю, люди выбрасывают — они им не нужно. А мне пригодится. Я всё тащу в гараж, всё там скапливаю. А весной сюда привожу и тут строю, — говорит Николай Попов.
Однажды дом Поповых горел — огонь уничтожил часть декораций. Николай считает, что его подожгли намеренно. Одна из версий — некоторые соседи по даче не разделяют его инициативы улучшить жизнь СНТ. К необычному дому пенсионеров, по его словам, все относятся хорошо.
— Дом называют по-разному: церквушка, избушка, минарет, туалет. У кого какое образование и отношение. Но в основном завидуют. Прохожие фотографируют, спрашивают разрешения. А я шуткой говорю: «50 рублей с человека». Надоедает внимание. Начинаешь строить, а тебя отвлекают, — говорит Николай Иванович.
«Изучал буддизм хорошо, медитацию, экстрасенсорику»
Пока мы говорим с Николаем Ивановичем, он широко улыбается. Когда показывает свою любовь наслаждаться природой, запрокидывает голову и смотрит на солнце. Он называет это медитацией, о них он узнал благодаря буддизму.
— В буддизме привлекла философия. Тибетский мыслитель привлек меня туда. Больше здоровья я приобрел. Я стал больше ходить, прихожу домой счастливым.
— Вы кажетесь оптимистом. Что вам помогает сохранить жизнерадостность? — спрашиваю я.
— Это обманчивое внушение, потому что у меня глаза голубые. Я не делаю хмурое лицо, я делаю улыбку. Так с человеком хорошо беседовать. А если хмурый — говорить с ним неинтересно, — считает собеседник.
Николай говорит, что на творчество и хорошее настроение его вдохновляют религия и внук. Для него он сделал огромную горку во дворе и обустроил бассейн.
— Изучал буддизм хорошо, медитацию, экстрасенсорику. Где расположить деталь, спрашиваю у святых богов — они мне подсказывают. Как я спрашиваю? Молюсь утром и вечером. Есть поговорка: «Человек предполагает, а боги располагают». На первый взгляд кажется неправильно, а потом выясняется, что правильно.
На первом этаже у Попова есть комната с Буддой и православными иконами — они на каждой стене. На столике фарфоровые статуэтки: женщины в национальных костюмах, разные животные. Все блестят будто новые. Их Николай тоже нашел на улице.
— Это молитвенная комната. Я молитв не знаю — я по-своему всё. Молюсь, спрашиваю и разговариваю своими словами. Человек — это тоже бог. Главное, чтобы он верил. И тогда у него появляется. Вера помогает жить, бороться. Бог создал человека, а человек создал бога, — рассуждает Николай Попов.
Эта комната продолжает приносить вдохновение художнику. Сейчас в его планах сделать гараж для сына. Николай уже собирает декорации для стройки — его он тоже хочет сделать уникальным.
Ранее мы писали про «кружевной» дом из красного кирпича. Со стороны он выглядит сказочным, будто с рюшечками. Одни любуются им издалека, другие приезжают к нему специально, чтобы сделать на его фоне красивые снимки. Редакция 72.RU пообщалась с владельцами дома. Как он создавался и кто тот самый мастер, который трепетно украшает свое жилье, — в репортаже.