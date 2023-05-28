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«Не люблю это однотонное, монотонное». Как 72-летний пенсионер построил сказочный дворец из мусора

Свое жилье Николай Попов называет молитвенным домом. Внутри — статуи Будды и иконы

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Мария и Николай Поповы. Они вместе уже 50 лет. Но необычное увлечение у главы семьи появилось только 15 лет назад. Сначала Мария его не принимала, а позже начала помогать со строительством

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Разноцветные купола, яркие шары на крыше, огромная звезда в центре и металлические петушки. По всему фасаду — зубчатое кружево и крошечные окна, расположенные на каждой башенке. Если смотреть издалека, кажется, будто перед вами сказочный дворец — такой же броский и величественный. Если подойти ближе, окажется, что наверху старенький шифер, башенки украшены обломками от веретена и старой трубы, а красные круги — выкрашенные диски от машин.

Это дом тюменцев Поповых. Николай Иванович Попов из небольшой деревянной избушки построил для своей семьи двухэтажный дворец. На нем больше сотни причудливых мелочей, которые он находит на мусорках и стройках города.

Почему Николай неожиданно занялся поиском ненужных вещей на улице и как создает свой невероятный дом — в материале 72.RU.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Небольшая экскурсия с дачного участка

Видео: Михаил Петелин / 72.RU

«Люди выбрасывают вещи — они им не нужны. А мне пригодится»

Когда Николай Попов получил участок в СНТ от Судостроительного завода, здесь была голая земля. Тогда Попов работал начальником транспортного цеха — свободного времени было мало. По выходным он приезжал на участок и своими силами строил дом. Получился обыкновенный, одноэтажный и деревянный.

Вся жизнь Николая была связана со стройкой, по образованию — инженер-строитель. Творческие способности он начал проявлять только на пенсии

Вся жизнь Николая была связана со стройкой, по образованию — инженер-строитель. Творческие способности он начал проявлять только на пенсии

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Во время работы наш герой ездил в командировки. Он обожал рассматривать дома, которые попадались ему в путешествиях.

— Ездил и смотрел, где как люди живут. Был за границей, в Чехословакии, смотрел в России на разные дома, делал зарисовки. Много читал, как строят дома. Не люблю это однотонное, монотонное — никакого интереса для души, — рассказывает Николай Попов.

Однажды Николай Иванович пришел в магазин и увидел там необыкновенный дом. С этого момента началось грандиозное строительство.

— Когда-то я зашел в магазин сувениров. Увидел там красивый, хороший домик. И возникло желание построить свой, — вспоминает наш герой.

Потом Николай Иванович вышел на пенсию, и у него появилось новое увлечение, говорит его жена.

— Он читает много книг, журналов. Стал набирать разные финтифлюшки. А их же надо куда-то пристроить. Когда всё начиналось, я визжала, пищала. Это же всё нужно было таскать. Ругались, скандалили, в итоге доволен он, — рассказывает Мария Попова.

Сам Николай объясняет — ему нужно было больше двигаться, он не мог долго сидеть без дела. И с тех пор день проходит так: он просыпается, завтракает и минимум пять часов гуляет.

— Когда двигаешься — жизнь продолжается. Встаю, обхожу все мусорки, свалки, где стройки. Смотрю, люди выбрасывают — они им не нужно. А мне пригодится. Я всё тащу в гараж, всё там скапливаю. А весной сюда привожу и тут строю, — говорит Николай Попов.

Это первая находка Николая. Он нашел резные наличники, когда строители разбирали старый дом. Принес домой и выкрасил

Это первая находка Николая. Он нашел резные наличники, когда строители разбирали старый дом. Принес домой и выкрасил

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Детали можно рассматривать часами. Обратите внимание на узорчатую плитку по двум сторонам колонны. Ее Николай купил в магазине — специально выбирал, чтобы подошла к остальным элементам дизайна

Детали можно рассматривать часами. Обратите внимание на узорчатую плитку по двум сторонам колонны. Ее Николай купил в магазине — специально выбирал, чтобы подошла к остальным элементам дизайна

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Старинный деревянный стол. Иногда люди и правда выбрасывают потрясающие вещи

Старинный деревянный стол. Иногда люди и правда выбрасывают потрясающие вещи

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Спинка от кровати, зеркала, резной стол, обручи, наклейки, чемоданы и бутылки. Всё умещается в одном коридоре

Спинка от кровати, зеркала, резной стол, обручи, наклейки, чемоданы и бутылки. Всё умещается в одном коридоре

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Манекен строитель принес домой и уже здесь нарядил его

Манекен строитель принес домой и уже здесь нарядил его

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На горку приходят соседские дети и вместе играют с внуком Николая

На горку приходят соседские дети и вместе играют с внуком Николая

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Однажды дом Поповых горел — огонь уничтожил часть декораций. Николай считает, что его подожгли намеренно. Одна из версий — некоторые соседи по даче не разделяют его инициативы улучшить жизнь СНТ. К необычному дому пенсионеров, по его словам, все относятся хорошо.

— Дом называют по-разному: церквушка, избушка, минарет, туалет. У кого какое образование и отношение. Но в основном завидуют. Прохожие фотографируют, спрашивают разрешения. А я шуткой говорю: «50 рублей с человека». Надоедает внимание. Начинаешь строить, а тебя отвлекают, — говорит Николай Иванович.

Представьте, как это выглядит, когда на свисающих ветках появляется зелень

Представьте, как это выглядит, когда на свисающих ветках появляется зелень

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Легкая небрежность делает этот дом уникальным

Легкая небрежность делает этот дом уникальным

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Хозяин дома старается всё сочетать по цветам

Хозяин дома старается всё сочетать по цветам

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«Изучал буддизм хорошо, медитацию, экстрасенсорику»

Пока мы говорим с Николаем Ивановичем, он широко улыбается. Когда показывает свою любовь наслаждаться природой, запрокидывает голову и смотрит на солнце. Он называет это медитацией, о них он узнал благодаря буддизму.

— В буддизме привлекла философия. Тибетский мыслитель привлек меня туда. Больше здоровья я приобрел. Я стал больше ходить, прихожу домой счастливым.

— Вы кажетесь оптимистом. Что вам помогает сохранить жизнерадостность? — спрашиваю я.

— Это обманчивое внушение, потому что у меня глаза голубые. Я не делаю хмурое лицо, я делаю улыбку. Так с человеком хорошо беседовать. А если хмурый — говорить с ним неинтересно, — считает собеседник.

Философия буддизма Николаю близка:<br />— Медитацией я занимаюсь по утрам. Вот так сидишь на солнце и заряжаешься природой — прошу здоровья, — говорит мужчина

Философия буддизма Николаю близка:
— Медитацией я занимаюсь по утрам. Вот так сидишь на солнце и заряжаешься природой — прошу здоровья, — говорит мужчина

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Николай говорит, что на творчество и хорошее настроение его вдохновляют религия и внук. Для него он сделал огромную горку во дворе и обустроил бассейн.

— Изучал буддизм хорошо, медитацию, экстрасенсорику. Где расположить деталь, спрашиваю у святых богов — они мне подсказывают. Как я спрашиваю? Молюсь утром и вечером. Есть поговорка: «Человек предполагает, а боги располагают». На первый взгляд кажется неправильно, а потом выясняется, что правильно.

Сказочные персонажи, статуя Будды и иконы в одном месте

Сказочные персонажи, статуя Будды и иконы в одном месте

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Нет и уголка, где бы не было следа творчества Николая

Нет и уголка, где бы не было следа творчества Николая

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На первом этаже у Попова есть комната с Буддой и православными иконами — они на каждой стене. На столике фарфоровые статуэтки: женщины в национальных костюмах, разные животные. Все блестят будто новые. Их Николай тоже нашел на улице.

— Это молитвенная комната. Я молитв не знаю — я по-своему всё. Молюсь, спрашиваю и разговариваю своими словами. Человек — это тоже бог. Главное, чтобы он верил. И тогда у него появляется. Вера помогает жить, бороться. Бог создал человека, а человек создал бога, — рассуждает Николай Попов.

Эта комната продолжает приносить вдохновение художнику. Сейчас в его планах сделать гараж для сына. Николай уже собирает декорации для стройки — его он тоже хочет сделать уникальным.

Посмотрите, как дом Николая выглядит с высоты. На фоне других домиков он выглядит как чья-то резиденция

Посмотрите, как дом Николая выглядит с высоты. На фоне других домиков он выглядит как чья-то резиденция

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— Он будет строиться, мне кажется, по жизни. Сколько он проживет, сколько Бог даст ему, пока он ходит, он будет всё строить. Это его мечта, его желание, его любовь. Он не может без этого, — говорит Мария Попова

— Он будет строиться, мне кажется, по жизни. Сколько он проживет, сколько Бог даст ему, пока он ходит, он будет всё строить. Это его мечта, его желание, его любовь. Он не может без этого, — говорит Мария Попова

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Ранее мы писали про «кружевной» дом из красного кирпича. Со стороны он выглядит сказочным, будто с рюшечками. Одни любуются им издалека, другие приезжают к нему специально, чтобы сделать на его фоне красивые снимки. Редакция 72.RU пообщалась с владельцами дома. Как он создавался и кто тот самый мастер, который трепетно украшает свое жилье, — в репортаже.

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