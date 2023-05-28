Сто оттенков белого. Вся правда о том, как снимался клип SHAMAN с сотней невест в кадре

Прошло два часа. Завитые с утра кудри печально обвисли, ноги затекли.



Во двор вышли гримеры. Девушек построили, придирчиво вгляделись в лица. Двоим велели убрать слишком яркую помаду. Салфетки и неяркую помаду пришлось искать по массовке, у гримеров при себе не было ничего.



Прошло еще часа полтора. Набежали первые облака. Стало холодать. Пайетки и жемчужинки осыпались на асфальт. Самые бодрые уже спели «Мы» и «Я — русский», сфотографировались с охранником, покурили в арке и посплетничали. Мол, Ярослав совсем стыд потерял, раз снимает клип на такой разнузданный сюжет — сто невест, а я один. Обсудили, куда смотрит его жена и какая она святая и терпеливая женщина.



Прошел еще час. Во двор начала подтягиваться основная массовка. Это была настоящая выставка достижений народного хозяйства в плане свадебной моды. Здесь были все оттенки белого, молочно-белого и белоснежного, платья-русалки и платья-зефирки, платья с шлейфами и платья с разрезами, тугие корсеты и многоярусные кринолины, было даже редкое татарское платье, полностью закрытое и с рукавами-крыльями. Девушки в этих платьях тоже были совершенно не похожи между собой: рост, цвет волос, комплекция, возраст (от 21 до 53 лет), города (от Праги до Ростова-на-Дону, не говоря уже о Москве и Ленобласти), всё было разное. Так что оставалось загадкой, по каким критериям участниц выбрали из 10 тысяч претенденток.