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Силовика приговорили к пожизненному. Два года все спорили, убил ли он 8-летнюю Настю Муравьеву, — видео

Рассказываем историю, которая потрясла всю страну

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Видео: 72.RU

Экс-полицейского из Тюмени Виталия Бережного, обвиненного в убийстве 8-летней девочки, признали виновным и приговорили к пожизненному заключению. Эта история потрясла всю страну — Настя Муравьева пропала 30 июня 2021 года, спустя полтора месяца тело девочки нашли в зарослях травы на берегу озера. Через несколько дней задержали и подозреваемого — 40-летнего Виталия Бережного. Мужчина сознался в убийстве, но позже отказался от своих слов и заявил, что его пытали.

Пока шел судебный процесс, люди спорили между собой: совершал ли Бережной эти преступления. В коротком видео, которое опубликовано чуть выше, наши коллеги из 72.RU рассказывают, как началась история, которая заставила содрогнуться всю страну.

У Виталия Бережного появилось множество сторонников, которые поддерживали версию о пытках. Произошло это во многом благодаря его сожительнице Ирине Давыдовой. Женщина создавала петицию в поддержку и выступала с заявлениями на ТВ. Сам обвиняемый даже написал письмо президенту.

После роспуска присяжных стало известно, что защитник Виталия Бережного, адвокат Елена Шихова покинула Россию. Она объяснила это угрозами со стороны силовиков. С этого момента адвокат завела телеграм-канал и начала активно публиковать материалы дела. В общий доступ попали фото с места, где нашли убитую девочку, снимки тела, а также масса документов, в том числе с признательными показаниями, историей браузера. Как позже объяснила Елена Шихова, таким способом она пыталась доказать фальсификацию дела.

В итоге суд признал Виталия Бережного виновным в похищении человека, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве (часть 2 статьи 126; часть 4 статьи 131; часть 4 статьи 132; часть 2 статьи 105 УК РФ).

На судебном заседании Виталий Бережной, обращаясь к супруге, сказал: «Любименькая, только ты знаешь: я никого не убивал».

Историю смерти 8-летней Насти Муравьевой можно прочитать здесь.

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