Силовика приговорили к пожизненному. Два года все спорили, убил ли он 8-летнюю Настю Муравьеву, — видео

Экс-полицейского из Тюмени Виталия Бережного, обвиненного в убийстве 8-летней девочки, признали виновным и приговорили к пожизненному заключению. Эта история потрясла всю страну — Настя Муравьева пропала 30 июня 2021 года, спустя полтора месяца тело девочки нашли в зарослях травы на берегу озера. Через несколько дней задержали и подозреваемого — 40-летнего Виталия Бережного. Мужчина сознался в убийстве, но позже отказался от своих слов и заявил, что его пытали.