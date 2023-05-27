В МИД выказались о применении ядерного оружия: новости СВО за 26 мая

Компания Michelin ушла из России

Французская компания Michelin, один из крупнейших производителей шин в мире, продала российский бизнес местному дистрибьютору «Пауэр Интернэшнл-шины». Решение о том, что компания уйдет из России было принято ранее. Michelin отмечает, что большая часть расходов в связи с уходом из России была учтена в 2022 году.

Контактные линзы будут завозить по параллельному импорту

Минпромторг России сообщил, что в течение двух недель внесёт в перечень параллельного импорта контактные линзы таких производителей, как Alcon Laboratories Inc., Bausch & Lomb, Johnson & Johnson. Такие меры потребовались после того, как на прошлой неделе США ввели новые ограничения на ввоз товаров в Россию: в обновленный список попали в том числе и контактные линзы. Вскоре компания Johnson & Johnson, которая выпускает линзы популярного бренда Acuvue, предупредила партнеров о приостановке импорта в Россию.