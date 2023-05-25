«Впервые возьму на руки сына»: история россиянина, который отмотал срок за клип Rammstein

Житель Архангельска Андрей Боровиков — единственный россиянин, который отсидел в тюрьме больше двух лет за официальный клип группы Rammstein, в суде его посчитали порнографией. За видео на страничке во «ВКонтакте» он отмотал реальный срок. По всему миру у культовой группы из Германии миллионы фанатов, неужели все они сегодня — распространители запрещенного контента? Андрей Боровиков неслучайно привлек внимание: до абсурдного, казалось бы, приговора он был активным участником несогласованных митингов и даже голосом этих протестов, а потом стал координатором штаба Навального* в Архангельске.
Как по канонам детектива, спрятать Боровикова за решетку помог его юный «товарищ», пришедший в штаб волонтером, — парень, работающий грузчиком, оказался не так прост. Подробности —в материале наших коллег из 29.RU.
«Сажать вот так с ходу — это неправильно!»
23 мая 2022 года Андрей Боровиков освободился. Так он сейчас оценивает события в стране и мире, которые начались когда он был уже в колонии:
Он говорит, что постарался провести время с пользой, не унывает и даже шутит, но сам прецедент пугает — если всё по закону, значит, подобное может повториться с другими россиянами.
Больше двух лет тюрьмы за официальный клип группы Rammstein. Это дело в России обсуждали во всем мире. И российские знаменитости в стороне не остались, только все слова в защиту не сработали, архангелогородец Андрей Боровиков угодил за решетку.
Фронтмен Rammstein, творчество которого стало причиной, от публичных размышлений отказался — Тилль Линдеманн заявил, что не хочет обсуждать эту тему. А вот гитарист группы Рихард Круспе был шокирован и не скрывал этого:
— Я в курсе дела Андрея Боровикова. По сообщениям СМИ, против него подали иск из-за того, что он поделился видео Rammstein — Pussy в российских социальных сетях. Я очень сожалею, что Андрея Боровикова лишили свободы за это.
За Андрея Боровикова еще до приговора заступался и известный в России продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что уважает Линдеманна, но не понимает, почему тот молчит. Сам бы он, как он выразился, в такой ситуации вступился за осужденного.
— Давать два с половиной года только за то, что перепостил, — это многовато. Это поломать судьбу человека! В Америке есть такая система, когда нарушителя наказывают только после нескольких предупреждений. То есть предостерегли, оштрафовали, посадили. Но хотя бы один шанс дать надо, и сажать вот так с ходу — это неправильно! — высказался в беседе с корреспондентом Daily Storm Иосиф Пригожин.
Слова в поддержку выразил Боровикову российский актер Евгений Пронин, а вот дизайнер Артемий Лебедев сказал, что Андрей далеко не святой, и увидел в произошедшем логику.
Грузчик с прослушкой: как завели дело
Андрея Боровикова в Архангельске знали еще задолго до уголовки из-за клипа Rammstein.
Он был активным участником протестов против захоронения московского мусора в Архангельской области. Это были, пожалуй, самые массовые митинги в истории региона.
Он всегда обращался к людям с надрывом, приводил аргументы и, как потом сказал, готовился к каждому такому выступлению, осознавая, что любое острое слово может ему сильно навредить.
Боровиков выступал против пенсионной реформы, часто публично критиковал партию власти. В итоге вся его активность сначала обернулась уголовным делом из-за участия в несогласованных митингах.
Обязательные работы по делу об участии в митингах пытались заменить на реальный срок, но по итогу он тогда не попал за решетку. Однако позже это все-таки случилось.
Когда Андрей уже был координатором штаба Навального* в Архангельске, сначала его оштрафовали за клип Децла, который был добавлен еще в 2015 году, — там увидели пропаганду наркотиков. А потом органы обратили внимание на другое видео...
Утром 29 сентября 2020 года к Андрею и его жене Дарье пришли с обыском, якобы из-за распространения порнографии. Это казалось ошибкой — что виной всему клип Rammstein, стало известно не сразу.
В итоге выяснилось, что посадить Боровикова помог молодой грузчик из Архангельска Александр Дурынин, который устроился волонтером в штаб Навального* и даже интересовался темой Шиеса. Разочаровался в идеях протестующих или изначально пришел с целью войти в доверие? Такого никто не ожидал от скромного и идейного парня.
Именно Дурынин первым предупредил Боровикова, что лучше бы удалить клип с голыми телами из профиля «ВКонтакте», однако забота эта едва ли была искренней — на тот момент полиция уже вовсю работала по этому делу.
А еще Дурынин записал эту беседу на видео, которое по итогу оказалось в распоряжении редакции:
— Я уже и забыл про него, — ответил про клип молодому «единомышленнику» Боровиков.
— Карательные органы никогда не забывают... — отметил напоследок Дурынин, который помогал органам не только в этой истории.
Посмотрите, как это было.
Оказалось, полиция проводила расследование по делу о клипе еще в сентябре 2019 года. В ноябре лейтенант Красильников уже вынес постановление о необходимости сексолого-культурологической экспертизы. 9 декабря экспертам предоставили два DVD с видеороликами.
Дурынин же, если верить его показаниям, впервые пришел в полицию в ноябре или декабре 2019 года и только в феврале 2020-го наведался с прослушкой к Боровикову.
«Прокуратура накрыла целый международный порносиндикат»
Про порносиндикат Андрей Боровиков шутил в суде, когда решалась его судьба — останется он на свободе или сядет в тюрьму.
— Есть и производители — группа Rammstein, есть и распространители — это я. Но запросы в «Интерпол» никто не отправляет, наверное не хотят никого смешить...
29 апреля 2021 года стало понятно, что чуда не случилось. Андрею Боровикову озвучили приговор — 2,5 года общего режима. На итоговое заседание не пустили никого, кроме адвоката Андрея. Брат Олег, беременная в тот момент жена Дарья, друзья и журналисты — всем пришлось ждать решения у входа в суд.
Перед тем как зайти в зал, Андрей крепко обнял жену. С собой у него была сумка с вещами — он собрал ее на случай, если ему дадут реальный срок. Так и произошло.
Статья УК РФ, по которой судили Боровикова, не предусматривает условного срока — только лишение свободы. К тому же у Боровикова оставалась непогашенной судимость по делу по «дадинской» статье 212.1 УК РФ. В сентябре 2019 года его приговорили к 400 часам обязательных работ за многократное посещение несогласованных митингов. Родные иллюзий не питали.
— Надеяться на лучшее было бы слишком оптимистично, — говорил тогда брат Андрея Олег Боровиков.
Некоторое время после суда Андрей находился в СИЗО, так как ждал результата апелляции. Ожидание нового судебного заседания было довольно долгим: Андрея успели этапировать в Киров, а там он попал в больницу. В июле областной суд сократил Андрею срок на три месяца, так как у него родился сын Степан.
В феврале 2022 года стало известно, что Андрею Боровикову отменили приговор за клип Rammstein, но Архангельский областной суд решение о 2 годах и 3 месяцах не изменил.
Судился с колонией, в которой отбывал срок
Время в колонии для Андрея было непростым. В феврале 2023 года его решили перевести на строгие условия содержания из-за нарушений режима: он взял из столовой хлеб. Андрей Боровиков четыре раза попадал в ШИЗО. В первый раз — в ноябре на 10 суток за то, что после отбоя отошел попить воды. Во второй раз — 29 декабря на 10 суток за то, что в его бауле нашли гель для душа, которого не было в описи предметов. Сам Боровиков говорит, что не знает, чей это гель.
К слову, незадолго до выхода Андрей подал иск к колонии из-за ненадлежащих условий содержания в штрафном изоляторе. Исакогорский районный суд Архангельска удовлетворил иск архангелогородца Андрея Боровикова, который он подал к ИК-7. Ему назначили компенсацию в размере 5 тысяч рублей, хотя сам Боровиков просил взыскать сумму 100 тысяч рублей.
В марте суд удовлетворил иск администрация ИК-7 к Андрею Боровикову, поданный за то, что он четыре раза попадал в ШИЗО. На северянина наложили административный надзор на два года. После освобождения Боровикову придется дважды в месяц отмечаться у надзорных органов, рассказал адвокат Боровикова Алексей Кычин.
Первый час на свободе: «Чувствую себя великолепно — всем врагам назло
»
Солнечным майский днем архангелогородец Андрей Боровиков освободился. Наказание за клип во «ВКонтакте» кончилось.
— Я счастлив, что столько человек пришли меня встречать! Понимаю, что хотели прийти еще больше, просто чувствую, что многие боятся, — отметил Андрей Боровиков.
Сейчас Степану, сыну Андрея Боровикова, 1 год и 10 месяцев. Андрей очень ждал этой встречи — после освобождения отправился к семье.
О своем похудении говорит с юмором:
— Физическое самочувствие у меня прекрасное, чувствую себя великолепно — всем врагам назло. А то, что похудел, я думаю, это даже на пользу. В этом учреждении худеют все, независимо от конституции тела и ширины кости, — улыбается собеседник.
О времени в тюрьме Боровиков говорит без лишних эмоций, бывали непростые моменты, но всё удалось преодолеть:
— Атмосфера в тюрьме — тюремная. Конечно же, определенный стресс есть, на то она и тюрьма. Отношения с сокамерниками в принципе были нормальные. Понятно, что это мужской коллектив, что люди довольно дерзкие, бывают конфликты, без этого, увы, никак. Но ничего, я жив-здоров, всё нормально. Мне повезло, ни в какие пыточные камеры я не попадал. Хотя слышал о скандалах, в Омске например, мне приходили письма об этом. Эту информацию из писем не вынимали, поэтому я был в курсе.
— Писем больше 2300. Писали не только со всей России, но и со всего мира. Самое дальнее — из Аргентины. Оттуда мне писали много. Еще больше всего писем из Германии, стран Европы, США — отовсюду. Не писали из Азии, из Казахстана, если только, из Турции. И, конечно, писал мне Архангельск, чему я очень рад, — говорит Андрей.
После встречи у колонии он отправился решить первые бытовые вопросы, например: купить симку для телефона, переодеться, пообщаться с друзьями перед отъездом.
Уже скоро — встреча с близкими и жизнь на воле.
* Штабы Навального признаны экстремистской организацией и ликвидированы в 2021 году.