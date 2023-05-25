«Впервые возьму на руки сына»: история россиянина, который отмотал срок за клип Rammstein

Фронтмен Rammstein, творчество которого стало причиной, от публичных размышлений отказался — Тилль Линдеманн заявил, что не хочет обсуждать эту тему. А вот гитарист группы Рихард Круспе был шокирован и не скрывал этого:

— Я в курсе дела Андрея Боровикова. По сообщениям СМИ, против него подали иск из-за того, что он поделился видео Rammstein — Pussy в российских социальных сетях. Я очень сожалею, что Андрея Боровикова лишили свободы за это.