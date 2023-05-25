У призывников с повестками будут забирать загранпаспорта. Для чего это нужно?

— База будет пополняться списками призывников, и, если срочник будет пытаться каким-то образом покинуть пределы РФ — неважно, собрался ли он в поездку на три дня, две недели, в отпуск с семьей, даже если у него возвратный билет — это значения иметь не будет, — на границе его не выпустят без разрешения военкомата.

Сам порядок изъятия загранпаспортов пока непонятен. По словам юриста Евгения Крылова, он устанавливается правительством РФ.

— Нужно ждать разъяснения правительства, прогнозировать сейчас что-то смысла нет, потому что порядок не определен. Новые поправки предполагают, что нужно сдавать документы, как их сдавать — определит правительство. До этого момента, скорее всего, призывников просто не будут выпускать за границу, — объяснил Евгений Крылов.