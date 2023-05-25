У призывников с повестками будут забирать загранпаспорта. Для чего это нужно?

Госдума приняла поправки в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», по которым корректируются основания и порядок признания недействительными загранпаспортов, а также их изъятия. В частности, по новым правилам призывникам придется сдавать свои загранпаспорта на хранение в МВД. Вместе с юристами разобрались, как и для чего это будут делать, и выяснили, как до этого контролировался запрет на выезд для призывников.
Согласно новым поправкам, призванные на срочную службу россияне должны будут временно сдавать загранпаспорта в миграционный отдел МВД или МФЦ. Это нужно будет сделать в течение пяти дней с момента получения повестки. В законе указано, что нормы касаются только срочников (сейчас это мужчины от 18 до 27 лет), а получить загранпаспорт обратно можно будет после прохождения службы. Кроме того, пограничники получают право изымать загранпаспорта у россиян, которым запрещен выезд, прямо на границе.
Юрист Андрей Конышев предположил, что информация о призывниках будет передаваться непосредственно на таможенные пункты на границы и в аэропорты:
— База будет пополняться списками призывников, и, если срочник будет пытаться каким-то образом покинуть пределы РФ — неважно, собрался ли он в поездку на три дня, две недели, в отпуск с семьей, даже если у него возвратный билет — это значения иметь не будет, — на границе его не выпустят без разрешения военкомата.
Сам порядок изъятия загранпаспортов пока непонятен. По словам юриста Евгения Крылова, он устанавливается правительством РФ.
— Нужно ждать разъяснения правительства, прогнозировать сейчас что-то смысла нет, потому что порядок не определен. Новые поправки предполагают, что нужно сдавать документы, как их сдавать — определит правительство. До этого момента, скорее всего, призывников просто не будут выпускать за границу, — объяснил Евгений Крылов.
Андрей Конышев также отметил, что в законодательстве пока не прописана процедура изъятия загранпаспортов, но предположить вероятные варианты того, как это будут осуществлять, можно.
— Никто не может прийти и насильно забрать паспорт, это запрещено законом даже для уполномоченных органов. Скорее всего, в перечень документов, которые будущим призывникам нужно принести для прохождения медкомиссии, включат еще и загранпаспорт. Этот перечень единый, и если какого-то документа не будет, то никого не развернут. Никто не будет отправлять призывника искать загранпаспорт или восстанавливать его, если он утерян, — считает юрист.
По мнению Андрея Конышева, поправки направлены на тех, кто заведомо предполагает, что покинет территорию страны:
— Тех, у кого есть загранпаспорта, включат в списки, и они не смогут пройти таможенный контроль — в базе будет стоять надпись, что выезд не разрешен. Пункт о запрете выезда из страны для призывников давно присутствует в законе, но строгого контроля за этим не было. Тот, кто подлежит призыву, должен был лишь поставить военкомат в известность и получить разрешение, если собирался за границу.
В поправках также отмечается, в каких еще случаях можно будет изымать загранпаспорта россиян (помимо призыва):
- при заключении трудового договора с организацией, подразумевающей доступ к сведениям особой важности или гостайне;
- при работе в органах Федеральной службы безопасности. После увольнения — в течение пяти лет со дня увольнения;
- при отбытии наказания за преступления;
- при отклонении от исполнения обязательств, наложенных на россиянина судом;
- при сообщении заведомо ложных сведений при оформлении документов для выезда;
- при признании банкротом.
С большой вероятностью эти поправки не затронут осенний призыв 2023 года, поскольку в случае принятия они должны вступить в силу через 180 дней после официального опубликования. Пока поправки в закон одобрила только Госдума — впереди остаются Совфед и президент России.
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