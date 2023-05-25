Пригожин рассказал о взятии Бахмута и целях СВО в интервью: новости СВО за 24 мая

— Целью Артемовска был не сам Артемовск, а «бахмутская мясорубка». И в Артемовске мы, собственно говоря, уничтожили всех, кого должны были уничтожить, выполнили задачу. И сейчас ЧВК «Вагнер» вынуждена выйти на то, чтобы переформатироваться и изменить определенные свои управленческие вещи, дооборудоваться, довооружиться. <...> 427 дней мы вкалывали как Папа Карло, потому что так было нужно. Поэтому ЧВК «Вагнер» выходит организованно, планово и спокойно из Артемовска, — заявил Пригожин.



Он добавил, что до 1 июня подразделения передадут позиции Минобороны РФ и перейдут в полевые лагеря.

