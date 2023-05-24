В России сделают свою «Википедию»

На Российском Интернет Форуме (РИФ 2023) 24 мая презентован проект «Рувики» — аналог «Википедии» на российских серверах. Проект представил генеральный директор АНО «Интернет-энциклопедия Рувики» Владимир Медейко — в начале нулевых он стал первым русскоязычным администратором, а в 2008 году возглавил НП «Викимедиа РУ», которая обслуживает всемирную Wikipedia в России.
— Я — участник движения свободных знаний на протяжении без малого 20 лет, — заявил Владимир Медейко. — Вместе с коллегами мы наблюдали за самыми разными проектами, анализировали лежащие в их основе идеи, их сильные и слабые стороны. Большинство из нововведений мы вынашивали годами. У нас есть чёткая созидательная стратегия развития, комплексно учитывающая появляющиеся новые технологические, социальные и финансовые возможности. Мы надеемся, что Рувики станет популярным и полезным ресурсом в масштабе России, и, конечно, будем рады сотрудничать со всеми участниками сферы знаний.
Проект Рувики запускается в июне. Как заявляют авторы, на старте он будет содержать весь объем русскоязычных материалов Википедии (1,9 млн. статей).