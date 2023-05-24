freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 1/10
usd 79.97
eur 86.20
Тема дняПрограмма праздничных мероприятий на День города
Все новости
Все новости

В России сделают свою «Википедию»

Она начнет работать уже в июне

36

На старте проект будет содержать данные из русскоязычной википедии

Поделиться

На Российском Интернет Форуме (РИФ 2023) 24 мая презентован проект «Рувики» — аналог «Википедии» на российских серверах. Проект представил генеральный директор АНО «Интернет-энциклопедия Рувики» Владимир Медейко — в начале нулевых он стал первым русскоязычным администратором, а в 2008 году возглавил НП «Викимедиа РУ», которая обслуживает всемирную Wikipedia в России.

— Я — участник движения свободных знаний на протяжении без малого 20 лет, — заявил Владимир Медейко. — Вместе с коллегами мы наблюдали за самыми разными проектами, анализировали лежащие в их основе идеи, их сильные и слабые стороны. Большинство из нововведений мы вынашивали годами. У нас есть чёткая созидательная стратегия развития, комплексно учитывающая появляющиеся новые технологические, социальные и финансовые возможности. Мы надеемся, что Рувики станет популярным и полезным ресурсом в масштабе России, и, конечно, будем рады сотрудничать со всеми участниками сферы знаний.

Проект Рувики запускается в июне. Как заявляют авторы, на старте он будет содержать весь объем русскоязычных материалов Википедии (1,9 млн. статей).

ИнтернетРунетВикипедия
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter