Власти не одобрили отсрочку от мобилизации для предпринимателей

Правкомиссия по законопроектной деятельности не поддержала проект об отсрочке от мобилизации для индивидуальных предпринимателей (ИП), единственных участников ООО и глав крестьянско-фермерских хозяйств. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в комиссии — по их данным, заседание прошло 22 мая . В отзыве комиссии говорится, что для предоставления отсрочки уже «имеются множественные основания», кроме того, отсрочку получают и забронированные сотрудники. Именно поэтому в правительстве сочли, что новая инициатива будет избыточной.

