Власти не одобрили отсрочку от мобилизации для предпринимателей

Правкомиссия по законопроектной деятельности не поддержала проект об отсрочке от мобилизации для индивидуальных предпринимателей (ИП), единственных участников ООО и глав крестьянско-фермерских хозяйств. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в комиссии — по их данным, заседание прошло
Законопроект внесла на рассмотрение в январе партия «Новые люди». Он предполагает предоставление отсрочки от мобилизации ИП, единственным участникам ООО, в трудовом штате которых числится пять и более человек без задолженностей по зарплате, налогам и другим обязательным платежам. Первый замруководителя фракции «Новые люди» и соавтор законопроекта Владислав Даванков заявил «Ведомостям», что пока не получал отзыв правительства.
— Если отзыв действительно такой, мы всё равно будем добиваться рассмотрения и принятия нашего законопроекта, — пообещал Даванков.
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