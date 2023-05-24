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Власти не одобрили отсрочку от мобилизации для предпринимателей

В проекте предлагали дать отсрочку для ИП и единственных участников ООО

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Частичная мобилизация в России завершилась в октябре прошлого года

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Правкомиссия по законопроектной деятельности не поддержала проект об отсрочке от мобилизации для индивидуальных предпринимателей (ИП), единственных участников ООО и глав крестьянско-фермерских хозяйств. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в комиссии — по их данным, заседание прошло 22 мая. В отзыве комиссии говорится, что для предоставления отсрочки уже «имеются множественные основания», кроме того, отсрочку получают и забронированные сотрудники. Именно поэтому в правительстве сочли, что новая инициатива будет избыточной.

Законопроект внесла на рассмотрение в январе партия «Новые люди». Он предполагает предоставление отсрочки от мобилизации ИП, единственным участникам ООО, в трудовом штате которых числится пять и более человек без задолженностей по зарплате, налогам и другим обязательным платежам. Первый замруководителя фракции «Новые люди» и соавтор законопроекта Владислав Даванков заявил «Ведомостям», что пока не получал отзыв правительства.

— Если отзыв действительно такой, мы всё равно будем добиваться рассмотрения и принятия нашего законопроекта, — пообещал Даванков.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране 21 сентября 2022 года, а спустя месяц, 31 октября, заявил о ее окончании (при этом отдельного указа об этом не было). В Кремле неодократно отрицали необходимость второй волны мобилизации. В апреле Госдума одобрила закон о едином реестре военнообязанных, приравнивающий электронные повестки к бумажным. Предполагается, что со дня получения повестки (как в электронном, так и в бумажном виде) вводится запрет на выезд из России для получателя.

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