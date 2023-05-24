freedom
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 5/10
usd 80.17
eur 86.55
Тема дняСемиклассник установил плату за школьный туалет
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеПодробности

В Кремле выступили против заморозки конфликта на Украине

И рассказали, какую возможность рассматривает Россия для завершения СВО

3 697

Ранее власти Украины заявляли, что переговоры с Россией невозможны

Поделиться

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для мирного урегулирования украинского конфликта пока нет.

— Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно, — объяснил Песков в беседе с ТАСС, добавив, что «специальная военная операция продолжается».

Он также сказал, что Россия разделяет позицию, согласно которой украинский конфликт не должен быть заморожен, отметив, что в этом вопросе российские власти солидарны с Западом.

— Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами, — подчеркнул Песков.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Также представитель Кремля уточнил, что Россия вряд ли готова к переговорам с нынешними киевскими властями, потому что «какие-либо переговоры с РФ запрещены». Напомним, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.

По теме

КремльСВОСпецоперация на УкраинеДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссияУкраина
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter