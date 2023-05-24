В Кремле выступили против заморозки конфликта на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для мирного урегулирования украинского конфликта пока нет.
— Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно, — объяснил Песков в беседе с ТАСС, добавив, что «специальная военная операция продолжается».
Он также сказал, что Россия разделяет позицию, согласно которой украинский конфликт не должен быть заморожен, отметив, что в этом вопросе российские власти солидарны с Западом.
— Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами, — подчеркнул Песков.
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Также представитель Кремля уточнил, что Россия вряд ли готова к переговорам с нынешними киевскими властями, потому что «какие-либо переговоры с РФ запрещены». Напомним, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.