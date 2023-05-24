Путин рассказал, зачем Россия проводит спецоперацию: новости СВО за 23 мая

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 23 мая.
Появились новые данные о ситуации в Белгородской области
В Министерстве обороны РФ заявили, что в ходе контртеррористической операции в Белгородской области «националистические формирования были заблокированы и разгромлены».
— Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации. Уничтожено более 70 украинских террористов, 4 боевые бронированные машины и 5 пикапов, — говорится в сообщении ведомства.
О том, что в Белгородскую область зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, 22 мая сообщил глава региона Вячеслав Гладков. 23 мая он заявил, что в результате происшествия погиб один человек.
В регионе вводили режим контртеррористической операции, из двух сёл Белгородской области вывезли порядка 100 человек. На данный момент режим КТО снят.
По факту нападения Следственный комитет РФ возбудил дело о терроризме.
Госдума запретила польским фурам ездить по территории РФ
Российская Госдума единогласно приняла решение о необходимости запрета проезда польских фур по территории РФ, а также лишения возможности заправляться по российским ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Евросоюза. Соответствующее предложение направлено в правительство.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже подсчитал потери Польши от такого запрета — по его подсчетам, они составят 8,5 миллиарда евро.
Принятое решение — зеркальный ответ на запрет транзита по территории ЕС грузовым автомобилям с российскими и белорусскими номерами, который действует с 9 апреля 2022 года.
Путин рассказал, зачем Россия проводит спецоперацию
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ с помощью СВО «старается прекратить войну, развязанную врагом ее народа девять лет назад». Об этом глава государства рассказал на церемонии вручения государственных наград.
— Нам часто говорят, мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет. Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого в силу исторической несправедливости оказалась за границами исторического Российского государства. Но от этого они не перестали быть нашими людьми. И Россия делает всё, для того чтобы защитить их, — отметил глава государства.
Минобрнауки рекомендовало вузам предоставить матпомощь студентам — участникам СВО
Министерство науки и высшего образования РФ направило в российские вузы письмо, в котором рекомендовало учебным заведениям предоставлять матпомощь студентам — участникам СВО и членами их семей, а также снизить для них стоимость обучения.
— Вузам рекомендовано оказывать следующие виды поддержки для студентов со статусом участника спецоперации и детям-студентам участников СВО: предоставление материальной помощи, снижение стоимости обучения, предоставление рассрочки по договору об оказании платных образовательных услуг, обеспечение местом в общежитии, — говорится в сообщении министерства. — При снижении стоимости платных образовательных услуг или предоставлении возможности рассрочки для оплаты по договору вуз может покрывать недостающую сумму за счет собственных средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц.
В ведомстве также напомнили, что участники специальной военной операции и члены их семей смогут поступить в вузы РФ в рамках отдельной квоты — она составляет не менее 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки.
В Евросоюзе отчитались о поставках вооружения Украине
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС в 2023 году поставили на Украину 220 тысяч артиллерийских снарядов и 1300 ракет на общую сумму в 800 миллионов евро. Такие данные, как сообщает ТАСС, Боррель озвучил на заседании Совета по иностранным делам по вопросам обороны.
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По словам Борреля, ЕС уже предоставил Украине разнообразную помощь на 65 миллиардов евро и намерен оставаться мировым лидером в этом качестве. Также он отметил, что большинство стран ЕС одобрили увеличение финансирования Европейского фонда мира на 3,5 миллиарда евро, примерно половина суммы пойдет на оружие Киеву.