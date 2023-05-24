Путин рассказал, зачем Россия проводит спецоперацию: новости СВО за 23 мая

О том, что в Белгородскую область зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, 22 мая сообщил глава региона Вячеслав Гладков. 23 мая он заявил, что в результате происшествия погиб один человек.

В регионе вводили режим контртеррористической операции, из двух сёл Белгородской области вывезли порядка 100 человек. На данный момент режим КТО снят.

По факту нападения Следственный комитет РФ возбудил дело о терроризме.

Госдума запретила польским фурам ездить по территории РФ

Российская Госдума единогласно приняла решение о необходимости запрета проезда польских фур по территории РФ, а также лишения возможности заправляться по российским ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Евросоюза. Соответствующее предложение направлено в правительство.