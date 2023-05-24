«Умрет — так умрет, еще найдем». Как в России становятся жертвами торговцев людьми и попадают в рабство

— Это такая лотерея. Можно попасть и в нормальный рабочий дом, где будут даже что-то платить. Хотя бывают и беспредельщики, — говорит Алексей.

Гораздо сложнее из трудового рабства спасти мигрантов. По словам координатора движения «Альтернатива», их могут оформлять на работу «в белую», но вот уволиться, уехать им никто не даст. Причем такие правила обычно существуют только на словах.

— Документов на руках у него нет, потому что они находятся на оформлении — а они правда на оформлении. За нелегальных мигрантов ведь штрафуют: придут к тебе и поймают. А если он жалуется, что ему не платят и он не может уехать, то скажут: «Ну это ты разговаривай с работодателем, он за тебя отвечает, и вы это будете решать между собой», — говорит Алексей. — Потому что у нас в правоохранительных органах считают, что это всё должно относиться к сфере каких-то межличностных взаимоотношений, даже если мигрант работает фискально. Поэтому у всех мигрантов примерно такие истории.