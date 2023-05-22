Минобороны РФ подтвердили взятие Бахмута, Зеленский сравнил город с Хиросимой: новости СВО за 21 мая

На полях саммита украинский лидер сравнил обстановку в Бахмуте с Хиросимой, пострадавшей от удара ядерной бомбы.

— То, что произошло в Хиросиме, и те разрушения, которые у нас… Скажу откровенно, скажу открыто — фото разрушений Хиросимы напоминают мне Бахмут, — сообщил Зеленский.



Президент США Джо Байден тоже прокомментировал ситуацию.

— Вокруг Бахмута идут обсуждения — потерян он или нет. Правда в том, что Россия понесла потери около ста тысяч человек в Бахмуте. Это трудно восполнить, — сказал Джо Байден.

