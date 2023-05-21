224 дня на операцию: всё, что известно о взятии Бахмута Россией

20 мая руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что в ДНР был взят город Бахмут (Артемовск). По словам Пригожина, операция заняла 224 дня. Позднее эту информацию подтвердили в Минобороны России, а президент Владимир Путин поздравил ВС РФ и ЧВК «Вагнер» со взятием города. Рассказываем подробно обо всём, что известно об этом событии.
Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии Бахмута 20 мая первым, записав видео на фоне городских развалин.
— Сегодня в 12 часов полностью был взят Бахмут — последний участок так называемой многоэтажки-самолета. Мы полностью взяли весь город — от дома до дома, для того чтобы никто не мог упрекнуть нас, что хоть какой-то кусочек не взят, — заявил Пригожин на видео.
По словам Пригожина, город осмотрят до 25 мая, в нем будут созданы рубежи обороны. Затем ЧВК «Вагнер» начнет «выводить свои подразделения на отдых и переподготовку» в полевые лагеря, а город передадут военным. По словам главы ЧВК, операция по взятию города длилась 224 дня, с 8 октября 2022 года. Также на видео Евгений Пригожин вновь резко высказался в адрес министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, подчеркнув, что ему противостояли «не только ВСУ, но и российская бюрократия».
Замминистра обороны Украины Анна Маляр после заявления Пригожина опровергла полное взятие Бахмута в своем телеграм-канале. По ее словам, в городе продолжаются тяжелые бои.
— Ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе «Самолет», — сообщила она, добавив, что под контролем ВСУ остаются промышленные и инфраструктурные объекты, а также частный сектор.
В ночь на 21 мая Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале подтвердило информацию о взятии Бахмута, упомянув при этом ЧВК «Вагнер».
— На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение города Артемовска, — указано в сообщении.
Позднее президент России Владимир Путин поздравил со взятием Бахмута ЧВК «Вагнер» и ВС РФ.
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— Глава государства поздравил штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска, — сообщили в пресс-службе Кремля. — Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.
21 мая на саммите G7 в Хиросиме президент Украины Владимир Зеленский на вопрос журналистов о том, взяли ли российские войска Бахмут, ответил отрицательно, но уточнил ситуацию:
— Я думаю, что нет. Но вы должны понимать, что там ничего нет, они уничтожили его полностью. Там нет зданий. Очень жаль, это трагедия, но на сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах.
Позднее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров также пояснил, что Зеленский не подтверждал переход Бахмута под контроль России.
Корреспонденты «Фонтанки» подробно рассказывали хронологию боевых действий в Бахмуте.