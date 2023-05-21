224 дня на операцию: всё, что известно о взятии Бахмута Россией

— Сегодня в 12 часов полностью был взят Бахмут — последний участок так называемой многоэтажки-самолета. Мы полностью взяли весь город — от дома до дома, для того чтобы никто не мог упрекнуть нас, что хоть какой-то кусочек не взят, — заявил Пригожин на видео.

По словам Пригожина, город осмотрят до 25 мая, в нем будут созданы рубежи обороны. Затем ЧВК «Вагнер» начнет «выводить свои подразделения на отдых и переподготовку» в полевые лагеря, а город передадут военным. По словам главы ЧВК, операция по взятию города длилась 224 дня, с 8 октября 2022 года. Также на видео Евгений Пригожин вновь резко высказался в адрес министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, подчеркнув, что ему противостояли «не только ВСУ, но и российская бюрократия».