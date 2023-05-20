«Жрец выжал цыплят, как лимоны». Российский фотограф показал «приватные» жертвоприношения на Кубе

Однозначно ни один путешественник не сможет пройти мимо винтажных американских автомобилей 50-х годов прошлого столетия. Правда, использовать их для повседневных нужд затруднительно.



— Кубинцы, использующие раритеты как личные авто, больше любят советские жигули. Для них есть достаточно запчастей, а часть деталей двигателя и подвески относительно легко можно изготовить самостоятельно. Как и в Советском Союзе, автолюбители научились точить запчасти на станках на заводах в рабочие перерывы. Кубинцы уважают эти машины, они умеют их ремонтировать без импортных дорогих запчастей, которые простому народу не по карману, — рассказал Станислав Белоглазов.

