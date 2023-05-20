«Жрец выжал цыплят, как лимоны». Российский фотограф показал «приватные» жертвоприношения на Кубе

Республика Куба — островное государство в Латинской Америке. Страна тесно дружила с Советским Союзом. У нас построение социализма осталось в прошлом, а для кубинцев это до сих пор реальность — с талонами на продукты и дикими очередями в магазинах.
Уральский фотограф Станислав Белоглазов был в карибской республике пять раз. В одну из последних поездок ему удалось попасть на обряд с настоящими жертвоприношениями. Показываем красочные фотографии из одной из самых жарких, свободных, но бедных стран планеты.
Несколько столетий назад на Кубе было подавлено первое восстание за независимость от Испании. Позже спасением для кубинцев стала Испано-американская война, в результате которой США фактически освободили остров от европейского владычества. Благодаря такому дружескому союзу родился один из самых популярных напитков в мире — коктейль «Куба либре» (кубинский ром с американской кока-колой).
Однозначно ни один путешественник не сможет пройти мимо винтажных американских автомобилей 50-х годов прошлого столетия. Правда, использовать их для повседневных нужд затруднительно.
— Кубинцы, использующие раритеты как личные авто, больше любят советские жигули. Для них есть достаточно запчастей, а часть деталей двигателя и подвески относительно легко можно изготовить самостоятельно. Как и в Советском Союзе, автолюбители научились точить запчасти на станках на заводах в рабочие перерывы. Кубинцы уважают эти машины, они умеют их ремонтировать без импортных дорогих запчастей, которые простому народу не по карману, — рассказал Станислав Белоглазов.
А вот зарабатывать на туристах проще, имея «американца» — например Cadillac или Chevrolet. Если путешественнику хочется покататься на таком раритетном транспорте, он ловит такси или заказывает заранее кабриолет прямо в аэропорт. Одно но: самостоятельно рулить по Гаване без водителя-кубинца никак не получится.
— Это проблема: машину нереально арендовать, сколько я ни пробовал. Законным образом арендуются только современные импортные автомобили, в основном это Peugeot или Renault, а вот сейчас появились и корейцы — Hyundai, — объяснил фотограф.
Кубинцы — народ гостеприимный. Местные жители с удовольствием отвезут куда нужно, покажут достопримечательности, помогут найти место для обеда или ночлега. Не бесплатно, конечно, но могут помочь сэкономить и деньги, и время, которого путешественнику всегда не хватает.
— Даже если на Кубе у вас всего несколько дней, то в любом случае стоит покататься по Гаване. Любой местный таксист на старом кадиллаке за пару часов провезет по основным местам.
В честь первого космонавта в отеле даже его бюст установили — в отличие от Черчилля. А если хочется истории революции и ее святынь, то кроме музея в Гаване стоит съездить в Санта-Клару на «могилу» Че Гевары. Тело героя покоится не там, но монумент знатный. А так, конечно, стоит покататься по Кубе минимум неделю, а лучше две, чтобы успеть проникнуться страной, — считает екатеринбуржец.
Когда-то на Кубе ходили трамваи, а сейчас местные жители и туристы передвигаются на лошадях с повозками. Двухместные фаэтончики ездят по улицам городов, восьмиместные вагонеты — между городками.
После революции США в 1961 году разорвали дипломатические отношения с Кубой, а вскоре объявили торгово-экономическую блокаду. С начала 1960-х по 1990-е годы страна была союзником СССР, который оказывал ей политическую, экономическую и финансовую поддержку. Куба считается социалистическим государством. Например, основные товары и продукты там выдаются по талонам.
— Для местных есть магазины, в которых товары выдают по спискам. Кубинцы получают ограниченное количество яиц, молока, крупы и муки для домашнего потребления. Распределение товаров идет по талонной системе и дешевой цене. В тех городах, где силен туризм, конечно же, развилась коммерция и «долларовая» торговля. Местные жители что-то зарабатывают на туристах и могут позволить себе джинсы за 20 баксов. К слову, совсем недавно это была средняя месячная зарплата на Кубе, — рассказал уральский фотограф.
В стране по сей день вполне достойные и бесплатные медицина и образование. Школьники ходят на учебу в форме. Ее главный элемент — красный или синий галстук (на острове сохранилось пионерское движение). Всё строго, кроме шнурков на кроссовках: они разноцветные.
— В школах можно увидеть пионеров. Кубинская система прививает жителям все человеческие и социальные ценности. Это очень дружелюбное общество, которое продолжает любить русских и Россию, — пояснил Станислав Белоглазов.
Традиционно Куба получает приток денег от экспорта сигар, рома и тростникового сахара.
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Недалеко от Кубы расположен остров Гаити. Станислав Белоглазов уже рассказывал о том, как он съездил в эту страну — самую опасную в мире. Несмотря на то что государства расположены довольно близко друг к другу, сходства между ними мало.
— Самое опасное на Гаити — люди, а главная ценность на Кубе — тоже люди. Кубинцы до сих пор воспитаны как люди советского периода, для них ценность свободы важнее, чем заработки, — поделился екатеринбуржец.
— Они веселятся, пьют ром по выходным, делают вид, что работают, а работодатели делают вид, что платят. Для туристов страна безопасная. Что-то где-то украсть, конечно, могут. На ночь вещи в авто лучше не оставлять. Я в разные годы ходил по Гаване ночью с фотоаппаратом, никаких проблем не возникало. Есть, конечно, и не совсем благополучные районы, вот туда я ходил днем. Страна небольшая и достаточно хорошо контролируется полицией, — добавил Станислав Белоглазов.
Однако одно культурное сходство между странами всё-таки нашлось: это жертвоприношения.
— Насколько Гаити считается опасной страной, настолько Куба — безопасной. Остальные страны Латинской Америки распределили места по рейтингу преступной активности населения где-то между ними. Даже схожие элементы культуры, пугающие иностранных туристов, например ритуальные жертвоприношения, — и те имеют разную природу и смыслы.
А на Кубе это бесконфликтная религия йоруба. Даже посвящение в йоруба проводится только с теми, кто официально крещен в католический церкви, а это устраняет саму основу религиозных конфликтов в этой стране, — объяснил фотограф.
Чтобы увидеть ритуал вживую, Станислав договорился со своим старым другом, дядя которого является потомственным жрецом. В остальных случаях жертвоприношение — приватное мероприятие, на которое посторонним вход запрещен.
— На фотографиях — Алехандро Салас Брисуэла, жрец афрокубинской религии йоруба. Она вторая по численности адептов после католицизма. Мы действительно присутствовали на реальных ритуалах. Кубинцы обычно ничего не показывают и не разрешают фотографировать, — рассказал Станислав.
Всего фотографу удалось снять три ритуала. Перед жертвоприношением человек должен приехать заранее и взять всё необходимое для процесса.
— Жрец формулирует, что надо доставить: сколько куриц, сигар, рома… Курицы лишились голов, а несколько цыплят жрец выжал на жертвенник, как лимоны. Но все эти действия, как верят кубинцы, — во благо человеку. Ритуалы помогают им решить жизненные проблемы, восстановить здоровье, благополучно родить детей и так далее — пояснил Станислав.
— С одной стороны, они пообщались с богами, а с другой — курицу всё равно пускают в суп. И польза для души, и убийство животного как бы не просто ради еды, — добавил фотограф.
В Гаване есть реликтовые джунгли в парке Альмендарес, местные его называют Гаванский лес. Не всякий кубинец рискнет прогуляться по парку, если он не является адептом афрокубинского культа сантерия, к которому примыкает и культ божества Ифа, одного из оришей — сущностей, традиционно почитаемых среди йоруба. В джунглях тоже встречаются следы проведения ритуалов с жертвоприношениями: кости животных, огарки свечей.
В свою прошлую поездку Станислав Белоглазов видел, как в лесу проводят ритуалы с жертвоприношениями, но приблизиться к участникам ему не позволили.
Ранее Станислав Белоглазов развеял мифы про Саудовскую Аравию, которая долгое время была закрыта для туристов, и рассказал о своей поездке в самую опасную страну в мире (мы показывали яркие и жуткие снимки из Гаити). А о том, как фотограф несколько дней снимал африканские племена, вы можете почитать здесь. Также мы писали, как женщины в африканской пустыне выбирают мужчин на одну ночь.