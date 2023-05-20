Крымский мост частично обездвижен, «Гринпис» в России — нежелательная организация: новости СВО за 19 мая

— По версии следствия, 1 июля 2022 года Ройзман*, находясь в помещении благотворительного фонда «Фонд Ройзмана» в Екатеринбурге, желая подорвать авторитет Вооруженных сил Российской Федерации и дискредитировать их использование в глазах неограниченного круга лиц, в прямом эфире видеохостинга убеждал зрителей в негативном характере целей использования Вооруженных сил Российской Федерации, — рассказали в пресс-службе прокуратуры ЦАО Москвы.



Ройзмана* задержали 16 марта и сразу доставили в отдел полиции, а потом — в суд. Прокурор просил назначить экс-мэру Екатеринбурга штраф до 260 тысяч рублей, а также настаивал, чтобы политику нельзя было пользоваться средствами связи до вступления приговора в силу.

