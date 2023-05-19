Москва и Киев согласились обсудить перемирие при посредниках: новости спецоперации за 18 мая

По словам собеседника агентства, в ближайшие пять лет арабская сеть может открыть до 20 магазинов в российских городах-миллионниках. Ожидается, что в первое время товары будут поставлять с фабрик Китая и стран Азии, в дальнейшем в России могут построить заводы и наладить производство. Шабан также заверил, что цены «будут примерно такими, как были в IKEA».

Москва и Киев согласились принять спецпосланников Папы Римского Франциска, чтобы обсудить перемирие

Специализированный портал ватиканской информации Il Sismografo сообщил, что Москва и Киев ответили согласием на предложение Папы Римского Франциска принять его спецпосланников, чтобы обсудить перемирие. Не называя источников информации, издание заявляет, что в Москву мог бы в качестве папского спецпосланника отправиться нынешний префект декастерии по делам Восточных церквей, архиепископ Клаудио Гуджеротти, а в Киев — глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Мария Дзуппи. Также утверждается, что стороны приняли предложение о соответствующих встречах, однако «подготовка крайне сложная и пока прогресс крайне скромный».