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Спецоперация на УкраинеОбзор

Москва и Киев согласились обсудить перемирие при посредниках: новости спецоперации за 18 мая

Главные события за прошедшие сутки

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СМИ сообщают, что Россия и Украина готовы обсудить перемирие со спецпосланниками Папы Римского Франциска

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 18 мая.

В Россию могут прийти индийские бренды одежды категории fashion

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров сообщил ТАСС, что индийские бренды одежды категории fashion могут прийти в Россию в конце 2023 года.

— Индия хочет прийти, смотрит внимательно на российский рынок. Мы как Союз торговых центров находимся с ними в активном сотрудничестве. Надеюсь, до конца этого года сумеем один-два новых индийских бренда привести на российский рынок, — цитирует ТАСС Шакирова.

Уточняется, что в основном индийских партнеров интересуют российские торговые центры с хорошим трафиком.

В России может появиться арабский аналог IKEA

Вице-президент Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камел Шабан сообщил РИА Недвижимость, что до конца года в России может появиться арабский аналог IKEA — сеть Home Box.

— В настоящее время компания ведет активные переговоры с инвесторами и торговыми центрами России, которые уже выразили заинтересованность в открытии Home Box. Первый магазин может открыться в Москве до конца этого года, — заявил Шабан.

По словам собеседника агентства, в ближайшие пять лет арабская сеть может открыть до 20 магазинов в российских городах-миллионниках. Ожидается, что в первое время товары будут поставлять с фабрик Китая и стран Азии, в дальнейшем в России могут построить заводы и наладить производство. Шабан также заверил, что цены «будут примерно такими, как были в IKEA».

Москва и Киев согласились принять спецпосланников Папы Римского Франциска, чтобы обсудить перемирие

Специализированный портал ватиканской информации Il Sismografo сообщил, что Москва и Киев ответили согласием на предложение Папы Римского Франциска принять его спецпосланников, чтобы обсудить перемирие. Не называя источников информации, издание заявляет, что в Москву мог бы в качестве папского спецпосланника отправиться нынешний префект декастерии по делам Восточных церквей, архиепископ Клаудио Гуджеротти, а в Киев — глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Мария Дзуппи. Также утверждается, что стороны приняли предложение о соответствующих встречах, однако «подготовка крайне сложная и пока прогресс крайне скромный».

Силовикам хотят разрешить пресекать движение любых беспилотников

На заседании 18 мая российская Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий силовым ведомствам пресекать движение любых беспилотников. Полномочия предлагают расширить, в частности, для Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН. Согласно проекту закона, сотрудники этих и других силовых ведомств, а также ведомственной охраны смогут пресекать использование не только БПЛА, но и беспилотников всех видов — наземных, подземных, водных.

В выборе методов пресечения законопроект силовиков не ограничивает — это может быть подавление или преобразование сигналов дистанционного управления, повреждение или уничтожение беспилотников.

Прокурор попросил назначить экс-мэру Екатеринбурга штраф за дискредитацию ВС РФ

Гособвинение попросило оштрафовать бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* на 260 тысяч рублей за дискредитацию Российской армии. Такую сумму прокурор озвучил во время третьего заседания в Октябрьском районном суде. Также прокурор потребовал сохранить для Ройзмана* запрет на выход в интернет.

По версии следствия, 1 июля 2022 года экс-мэр Екатеринбурга вышел в прямой эфир на своем YouTube-канале и, отвечая на вопросы зрителей, дискредитировал Вооруженные силы РФ. Обвинение против него сформировали столичные прокуроры. Дело рассматривают в Екатеринбурге в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, так как здесь произошло нарушение.

* Евгений Ройзман признан иноагентом в РФ.

Верховный суд назвал условие для обвинения сдавшихся в плен в госизмене

В Верховном суде сообщили, что сдача в плен для дальнейшего участия в боевых действиях против России должна квалифицироваться по статье «госизмена».

— Если судом будет установлено, что лицо, участвовавшее в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники, именно в этих целях сдалось в плен, содеянное подлежит оценке только как государственная измена в виде перехода на сторону противника, — цитирует пояснение Верховного суда «Интерфакс».

В постановлении пленума Верховного суда уточняется, что в случаях, когда признаков измены нет, необходимо применять статью «добровольная сдача в плен». При этом сдача в плен должна быть «добровольной и сознательно совершена при наличии возможности оказать сопротивление». В этом случае (а также в случае, если такое преступление было совершено впервые, военнослужащий выбрался из плена и вернулся на службу) обвиняемого могут освободить от уголовной ответственности.

В Крыму из-за взрыва сошли с рельсов вагоны с зерном

В Симферопольском районе несколько вагонов сошли с рельсов из-за ЧП на железной дороге. В телеграм-канале Крымской железной дороги сообщили, что это произошло из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», в других телеграм-каналах (в том числе Baza, Mash, SHOT) заявили, что на железной дороге произошел взрыв.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: SHOT / T.me

Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил, что пострадавших в результате происшествия нет. О причинах схода вагонов в Крыму заключение даст УФСБ.

К вечеру 18 мая, по словам Аксёнова, на железнодорожном участке в Симферопольском районе восстановили техническое движение. В полном объеме грузовые и пассажирские перевозки планируют возобновить к утру 19 мая.

На Бориса Гребенщикова составили протокол о дискредитации ВС РФ

На портале судов общей юрисдикции Москвы появилась информация о том, что в отношении музыканта и лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова составлен протокол о дискредитации Российской армии. Дело, зарегистрированное 18 мая, в данный момент находится у судьи.

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После начала СВО Гребенщиков выступал с критикой действий России, публиковал в своих соцсетях видео с исполнением антивоенного романса Александра Вертинского «То, что я должен сказать», а в марте 2022 года объявил, что «Аквариум» отменяет все концерты в России.

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