«Титаник» не сталкивался с айсбергом? Первое в истории сканирование показало новую версию крушения

Исследователи провели первое в истории полноразмерное цифровое сканирование «Титаника», который больше ста лет лежит на дне Атлантического океана. Чтобы добиться высочайшего разрешения, они сделали более
Сканирование корабля провели компания Magellan Ltd, которая специализируется в том числе на сверхглубоководных операциях, и одна из ведущих мировых кинокомпаний Atlantic Productions. Вместе они сейчас снимают документальный фильм о «Титанике». Исследователи уверены, что новая съемка, которую они сделали, позволит открыть неизвестные факты последних минут лайнера.
— Есть надежда, что это прольет свет на то, что именно произошло с лайнером, затонувшим в 1912 году, — говорится на сайте Magellan Ltd.
Подтверждая эти слова, морской инженер и историк Паркс Стефенсон, много лет изучавший «Титаник», в беседе с «Би-би-си» заявил, что эта модель — «один из первых крупных шагов на пути к тому, чтобы история «Титаника» стала научно обоснованной, а не спекулятивной».
— Мы действительно не понимаем характер столкновения «Титаника» с айсбергом. Мы даже не знаем, ударился ли он о него правым бортом, как это показано во всех фильмах, — он мог сесть на мель на айсберг, — пояснил Стефенсон, добавив, что изучение кормы может раскрыть механизм удара корабля о дно.
На кадрах можно увидеть, что «Титаник» лежит на глубине 3800 метров, разбитый на две части — его нос и корма находятся в 800 метрах друг от друга. Нос, теперь покрытый сталактитами ржавчины, по-прежнему легко узнаваем.
Наверху находится шлюпочная палуба, зияющая дыра в которой дает возможность заглянуть в пустоту, где когда-то стояла парадная лестница.
А вот корма представляет собой хаотичную мешанину из металла. Эта часть корабля рухнула, когда «Титаник» врезался в морское дно.
В поле обломков, которые окружили изъеденные останки лайнера, разбросаны предметы, среди которых можно найти декоративные металлические конструкции, украшавшие «Титаник», — статуи, неоткрытые бутылки шампанского и личные вещи пассажиров и экипажа, в том числе десятки пар обуви.
Исследования «Титаника» начались в 1985 году, когда нашли обломки корабля. Но до сих пор сфотографировать корабль целиком было невозможно — он слишком огромный и лежит на большой глубине. Именно поэтому ученым понадобилось целых 700 тысяч снимков, чтобы создать полную объемную модель корабля.
«Титаник» затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. С тех пор морская катастрофа на слуху у людей по всему миру. В прошлом году ученые впервые в истории сняли видео затонувшего «Титаника» в разрешении 8К. А в 1997 году режиссер Джеймс Кэмерон представил миру свое видение трагедии — фильм «Титаник». В центре сюжета — невеста богатого промышленника из первого класса Роуз и бедный художник Джек, выигравший в карты билеты в третий класс. История Роуз и Джека — это подборка нескольких реальных пар пассажиров «Титаника». На корабле присутствовали влюбленные, чья судьба оказалась не менее волнующей, чем закрученный сюжет фильма Джеймса Кэмерона. Мы нашли правдивые истории любви из фильма «Титаник» — смотрите, как выглядели реальные пары и что с ними стало.