«Титаник» не сталкивался с айсбергом? Первое в истории сканирование показало новую версию крушения

«Титаник» затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. С тех пор морская катастрофа на слуху у людей по всему миру. В прошлом году ученые впервые в истории сняли видео затонувшего «Титаника» в разрешении 8К. А в 1997 году режиссер Джеймс Кэмерон представил миру свое видение трагедии — фильм «Титаник». В центре сюжета — невеста богатого промышленника из первого класса Роуз и бедный художник Джек, выигравший в карты билеты в третий класс. История Роуз и Джека — это подборка нескольких реальных пар пассажиров «Титаника». На корабле присутствовали влюбленные, чья судьба оказалась не менее волнующей, чем закрученный сюжет фильма Джеймса Кэмерона. Мы нашли правдивые истории любви из фильма «Титаник» — смотрите, как выглядели реальные пары и что с ними стало.

