В России меняют закон о военном положении. Что происходит?

Где сейчас действует военное положение

19 октября 2022 года Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Выступая на заседании Совета безопасности, он объяснил, что такой правовой режим введен в этих регионах, поскольку там он действовал до проведенного референдума о присоединении к России, и теперь его нужно оформить по российским законам.



Тогда же президентом был подписан еще один документ, уточняющий, что в других регионах также будут введены особые правовые режимы. В Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе президентским указом введен режим среднего уровня реагирования, в регионах Центрального и Южного федеральных округов вводится режим повышенной готовности, во всех остальных — уровень базовой готовности.

