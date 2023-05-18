«Они мне еще 260 тысяч зажали»: как слепой Дед Мороз отсудил миллион рублей у чиновников

— Проходит суд в марте 2022 года, потом провели еще одно заседание по иску, но тогда судья сказал, что наши с городецкой администрацией экспертизы отличаются. Сказали, что надо провести еще одну, судебную. Администрация Городца отказалась ее оплачивать. Говорили, мол, тебе надо, ты и плати. Ну я оплатил сам. Всего деньги за две экспертизы отдал, — поделился собеседник.



Последующая экспертиза показала, что Гришаеву действительно должны были выплатить около 3,2 млн рублей. Администрация в ответ решила заказать еще одну экспертизу для полной оценки жилья. На этот раз местные власти хотя бы самостоятельно ее оплатили.

