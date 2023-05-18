«Они мне еще 260 тысяч зажали»: как слепой Дед Мороз отсудил миллион рублей у чиновников

Известный на всю страну незрячий Дед Мороз из Городца Нижегородской области был вынужден пройти через годы судебных тяжб, чтобы получить адекватную оценку своей аварийной квартиры при расселении. При расчете стоимости местные власти слишком дешево оценили землю, также относящуюся к собственности инвалида. В итоге, по самым скромным подсчетам, Алексею Гришаеву недоплатили по меньшей мере миллион рублей. После ряда заседаний суд все-таки встал на сторону Алексея и обязал власти выплатить ему эту сумму. Корреспонденты NN.RU узнали подробности его истории.
Алексей Гришаев с детства имел проблемы со зрением и еще в юном возрасте получил инвалидность. Мама умерла, когда ему было девять. Больше всего в детстве мальчику хотелось, чтобы его поздравил Дед Мороз. Но когда он вырос, сам решил исполнять мечты других людей. Теперь каждый год перед новогодними праздниками Алексей Гришаев наряжается в костюм бородатого волшебника и отправляется по городским улицам вместе со своим верным псом-поводырем Дени, чтобы дарить подарки случайным прохожим. Нижегородцам, как и всей России, Гришаев запомнился как городецкий Дед Мороз. Его даже приглашали гостем на федеральный канал, чтобы он поделился своей историей. Так он прославился на всю страну.
Раньше квартира Алексея находилась в одном из аварийных домов в Городце. В общей сложности там насчитывалось семь жилых помещений, самая большая квартира из них была именно у героя нашей истории — площадь составляла около 38 квадратов, тогда как у соседей не превышала и 16
Гришаеву удалось найти адвоката, который бесплатно взялся за его дело и отправился в суд отстаивать права инвалида. После подачи иска его направили в экспертное бюро, специалисты которого должны были выяснить истинную стоимость земли. Оказалось, что администрация выплатила Алексею всего четверть от ее действительной цены.
— Проходит суд в марте 2022 года, потом провели еще одно заседание по иску, но тогда судья сказал, что наши с городецкой администрацией экспертизы отличаются. Сказали, что надо провести еще одну, судебную. Администрация Городца отказалась ее оплачивать. Говорили, мол, тебе надо, ты и плати. Ну я оплатил сам. Всего деньги за две экспертизы отдал, — поделился собеседник.
Последующая экспертиза показала, что Гришаеву действительно должны были выплатить около 3,2 млн рублей. Администрация в ответ решила заказать еще одну экспертизу для полной оценки жилья. На этот раз местные власти хотя бы самостоятельно ее оплатили.
— Тогда экспертиза показала, что мне должны были заплатить не 1,9 млн рублей, а 2,8 млн. Недоплата составила 800 с чем-то тысяч рублей, плюс проценты за то, что они с 2021 года пользовались моими деньгами. В общей сложности и выходит где-то около миллиона, — добавил Алексей.
По словам Гришаева, он предлагал администрации разойтись мирно, подписав соответствующее соглашение. Он лишь хотел получить свое по праву, но власти отказались, аргументировав это тем, что без судебного решения им просто неоткуда будет взять деньги. Более того, администрация Городца планировала обжаловать решение суда о необходимости миллионной доплаты, но от этой идеи по каким-то причинам всё же отказалась.
— Вот так у нас инвалидов обманывают. Они ведь мне еще и деньги за
Правда, с новой квартирой нижегородского Деда Мороза тоже есть трудности. Жилье, куда он перебрался вместе со своим псом Дени и маленькой вислоухой кошкой, взято в ипотеку. Только вот там оказались весомые проблемы с планировкой и ее узакониванием.
— Мне ее по всем правилам не должны были давать. Подо мной жилая комната, а системы водоснабжения тут неправильно установлены, все переделки документально не оформили. Они же даже когда оценку этой квартиры заказывали, то все фирмы отказались, только одна из Казани согласилась. Написала в заключении, что всё законно и сделано правильно. Теперь с банком, который дал мне ипотеку, я буду судиться по факту мошенничества в крупном размере, — резюмировал наш герой.
Несмотря на то что сейчас лето и для новогодних чудес не сезон, Дед Мороз облачился для нас в свое одеяние и даже вручил подарок.
— Надеюсь, теперь и вы поверите, что Дед Мороз существует, — с улыбкой добавил Алексей.
В теплое время года Алексей работает массажистом. Кабинет, где он принимает, находится при одном из городских фитнес-центров. Но в планах и мечтах нижегородца — открыть свой собственный кабинет. В этом ему как раз поможет отсуженная компенсация. На эти деньги Алексей Гришаев сможет арендовать помещение и закупить всё необходимое. Приступить к работе на себя мужчина планирует уже в начале этой осени.
До этого мы писали о другой неприятной ситуации, в которой был Алексей Гришаев, — два года назад в Городце мужчину высадили из автобуса посреди трассы из-за отказа платить за собаку-поводыря. Инвалид показал кондуктору все необходимые документы, однако бумаги работницу не убедили. В конечном итоге ситуация вызвала общественный резонанс и кондуктора уволили.