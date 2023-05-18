Украинского наводчика осудили на 20 лет за убийство мирного жителя: новости спецоперации за 17 мая

По данным Еврокомиссии, страны ЕС заморозили €300 млрд активов Центробанка РФ и до €20 млрд активов российских бизнесменов.



При заморозке активов собственник практически полностью лишается контроля над акциями до специального снятия ограничений, при этом право собственности на ценные бумаги остается за владельцем.



Зерновая сделка продлена

Зерновая сделка продлена еще на два месяца, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



В своем выступлении турецкий лидер поблагодарил Путина за поддержку в инициативах Турции по зерновой сделке. По его словам, страна приложит все усилия для полного выполнения сделки. Кроме того, Эрдоган сообщил, что Турция получила гарантии от России по беспрепятственному выходу турецких судов из украинских портов Николаев и Ольвия.



МИД России также подтвердил, что зерновая сделка продлевается на два месяца. Перекосы в выполнении зерновой сделки должны быть максимально быстро исправлены, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.



Зерновая сделка, которую стороны оформили в июле 2022 года, включает в себя две части: черноморскую зерновую инициативу — договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного и снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок. Соглашение было заключено на 120 дней, один раз продлено на такой же срок. В последний раз, в марте 2023 года, Россия согласилась продлить его только на 60 дней.

