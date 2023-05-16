В закон об отсрочках подготовили поправки: что придумали в Госдуме

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий изменить статью закона «О воинской обязанности и военной службе», в которой говорится об отсрочках от призыва. Автор документа предлагает расширить возможность получения отсрочки для мужчин, которые воспитывают детей-инвалидов. Сейчас отсрочка полагается отцам детей-инвалидов до трех лет, законопроект предлагает давать отсрочку, пока ребенку-инвалиду не исполнится 18 лет. В случае если у мужчины есть ребенок, являющийся инвалидом с детства I группы, отсрочка не зависит от возраста ребенка и сохраняется даже после его совершеннолетия.

