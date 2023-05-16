В закон об отсрочках подготовили поправки: что придумали в Госдуме

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий изменить статью закона «О воинской обязанности и военной службе», в которой говорится об отсрочках от призыва. Автор документа предлагает расширить возможность получения отсрочки для мужчин, которые воспитывают детей-инвалидов. Сейчас отсрочка полагается отцам детей-инвалидов до трех лет, законопроект предлагает давать отсрочку, пока ребенку-инвалиду не исполнится 18 лет. В случае если у мужчины есть ребенок, являющийся инвалидом с детства I группы, отсрочка не зависит от возраста ребенка и сохраняется даже после его совершеннолетия.
— Действующая в настоящий момент отсрочка для отцов, имеющих на иждивении детей — инвалидов в возрасте до трех лет, объективно является недостаточной, так как даже после достижения возраста трех лет ребенок-инвалид продолжает нуждаться в повышенном внимании и уходе, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — Пособие, предоставляемое по уходу за ребенком-инвалидом, не может в полной мере компенсировать отсутствие в семье кормильца, обеспечивающего его не только деньгами, но и вниманием и физической помощью.
Согласно информации на сайте Госдумы, законопроект внесла председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Ранее она выступала с несколькими законодательными инициативами, касающимися жизни семей во время частичной мобилизации. В частности, она была одним из авторов законопроекта об отсрочках для многодетных отцов и льгот для семей с детьми, в которых отца призвали по мобилизации. Позже авторы самостоятельно отозвали этот документ. Также после начала частичной мобилизации комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей занимается обращениями к главам регионов по конкретным ситуациям, когда многодетных отцов призывали с нарушениями.