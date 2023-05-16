«Вместо спасибо — косые взгляды». Крик души бойца, который ушел добровольцем на СВО и не может вернуться

Тюменец рассказал свою историю, но просил не называть имя. Его документы — паспорт, военный билет, выписка из военной части — имеются в распоряжении редакции.

Я женат, наши дети уже выросли, они совершеннолетние. Я работаю мастером на производстве в Тюмени, до этого был слесарем, а еще раньше — трактористом. То есть с техникой я дружу очень хорошо. Еще я заочно учусь, этим летом мог окончить университет и получить диплом.

Пошел на специальную военную операцию добровольцем из идеологических соображений. Когда всё началось, еще в 2014 году, я хотел туда поехать, но не было закона о заморозке кредитов. Да и рабочее место тоже не хотелось терять. Тогда, чтобы уехать, надо было уволиться, рабочее место за человеком не сохранялось. Во время частичной мобилизации ситуация изменилась.