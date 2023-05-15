Авторов российских соцпроектов в интернете наградят специальной премией

Институт развития интернета наградит авторов социально значимых проектов в интернете специальной премией. Шорт-лист претендентов в 36 номинациях уже опубликован, теперь жюри выберет по одному лауреату в каждой.
— Национальная премия интернет-контента ровно о том, как сделать созидательный контент заметным для массовой аудитории, — заявил на пресс-конференции 15 мая генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский. — Номинанты и будущие победители — это лучшие из сотен проектов, каждый из которых, на самом деле, очень достойный.
Среди финалистов этого года — сериал «Нулевой пациент», мультфильм «Три кота и море приключений», песня Shaman'а «Встанем», проекты VK «Учитель года» и «VK под шубой. Место встречи Нового года», программы «Москва. Кремль. Путин» c Павлом Зарубиным и другие. Полный список финалистов можно найти на сайте премии. Как сообщили в пресс-службе ИРИ, первая часть церемонии награждения состоится 18 мая, вторая — 7 июня.