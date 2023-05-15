«Выбирал между США и Переславлем»: как московский бизнесмен переехал в глубинку, чтобы выращивать чай

Поступил в самый престижный вуз Пекина
Любовь к чаю у него началась в 2002 году. Тогда Александр заканчивал учебу в Москве и уже работал в американской корпорации в отделе логистики. Однажды он знакомится с Брониславом Виногродским (российский китаевед, писатель, поэт, переводчик основополагающих китайских текстов) и начинает ходить в клуб чайной культуры. И тут оказывается, дело не только в чае. Погружение в восточную культуру затягивает Александра, только рассказов про Китай становится мало. Ему захотелось узнать: а такая ли эта страна на самом деле, как про нее все говорят? И на длинные январские праздники Александр улетает в Китай.
— Я прилетел и ничего не понял. Мне просто понравилось. Там такое интересное, я бы сказал, многослойное, как лоскутное одеяло, общество. Много-много разных людей. Я помню, когда сел в самолет в Москву, подумал: «А зачем я вообще лечу назад?» Через месяц я прилетел в Китай еще раз, потом еще раз. И понял, что там много всего интересного, но без языка это понять невозможно. И я подал документы в самый старый и престижный вуз Пекина. Меня приняли. Для иностранцев там существует отдельная квота. Обучение на тот момент стоило 3–4 тысячи долларов в год — это намного меньше по сравнению с другими хорошими вузами мира. Помимо денег, чтобы поступить, нужны различные рекомендации, перевод диплома и, конечно, знание китайского языка, — рассказывает Александр.
В пекинском институте Александр учился по специальности «китайский язык». Потом пошел в аспирантуру на «международные отношения».
Арендовал фабрику и начал делать чай
Пока шла учеба, Александр работал в Китае техническим переводчиком. То есть переводил научно-техническую информацию на различных предприятиях.
— Всё это время со мной был чай. Мне нравилось не только пить его, но и бывать в горах, где он растет, ездить на фабрики, смотреть, как его делают. Но как работу это вообще не воспринимал. А потом как-то поехал в путешествие в Лаос. Оказалось, что там тоже растет чай, причем для него там прекрасные условия: климат, экология. Но, попробовав его, понял, что что-то не так со вкусом. Он какой-то плоский и незрелый. Я привез образцы в Москву. Мы с моими «чайными» друзьями их попробовали и решили, что качества этого чая можно улучшить с помощью технологий. На тот момент тогда и деньги скопились. И мы с партнерами арендовали в Лаосе фабрику, привезли туда технолога и начали производить чай. Наш проект мы назвали Laos Tea, — рассказывает Александр.
Всё это происходило в 2011 году, меньше чем через десять лет, когда он впервые отправился в Китай. Теперь Александр жил на три страны: Китай, Лаос и Россия. Имея хорошее образование и опыт, в том числе в логистике, он успешно стартует со своим чайным проектом. У бизнесмена появилось несколько крупных покупателей в России, США, на Тайване и в Таиланде.
Сколько стоит чай
— Наш чай достаточно дорогой. Самый дешевый стоит порядка 600 рублей за 100 граммов. Наши покупатели необязательно состоятельные люди. Это люди, которым важно, что они заваривают. А чай — это такая первая доступная роскошь, которую может себе позволить человек, — говорит Александр.
В 2019 году бизнесмен принимает решение приостановить проект в Лаосе из-за неудачного опыта взаимодействия с местным правительством. В этом же году он вместе с семьей перебирается в Москву.
Александр женат на китаянке. Его дочке Алисе 9 лет. Она свободно говорит на русском языке.
«Ковид — это был шок»
В 2020 году случается пандемия коронавируса. В Москве всех закрывают. И начинается самое сложное.
— Меня не волновали микробы. Но меня дико напрягали эти ограничения. Это был настоящий шок. Кстати, с женой мы в этом плане разные. Она могла постоять у окна и посчитать, сколько человек прошло без маски. Она всегда удивлялась: «Ну как же так? Ваш мэр вам сказал носить маски. Почему вы этого не делаете?» Китайцы более дисциплинированные. А у нас, русских, характер такой, мы никого не слушаем, — говорит Александр.
Переславль vs Орегон (США)
Тогда же у него появилась мысль выбраться из квартиры и переехать за город. Александр к тому времени основал свою международную компанию, где трудятся люди из разных уголков мира, работа уже тогда была дистанционной. Компания также занимается чаем — это проект для торговли чайными лотами, так называемая чайная биржа. Александр признаётся: после начала спецоперации он боялся за судьбу проекта, переживал, что люди откажутся с ним сотрудничать. Однако этого не случилось. Чему бизнесмен был приятно удивлен. В отношениях между ним и его западными партнерами не поменялось ничего.
Выбор мест для переезда у семьи был максимально контрастный. Это Переславль и Орегон в США. И Александр выбрал первый.
— Во-первых, меня притянуло озеро. Во-вторых, есть в Переславле что-то мистическое, какой-то флер, который тянется от истории. Здесь совершенно другая атмосфера. Город старинный, здесь много древних монастырей. И я понял, что эта близость к истории меня успокаивает. А в тот момент из-за происходящих в мире событий уровень стресса начал возрастать. Но само нахождение здесь придает мне спокойствие, — признаётся Александр.
Жену пришлось уговаривать
Осенью 2022 года он купил дом в дачном поселке Переславская Благодать и переехал вместе с женой и дочкой. Кстати, жену пришлось уговаривать, прежде чем она согласилась на этот шаг. Но то, что ребенок будет жить на свежем воздухе, вдали от большого города, стало основной причиной, почему она дала свое согласие.
— Супруге нравится жить в большом доме, ей нравится наш большой сад, простор и отсутствие соседей. Но мы живем далеко от города, автобусов тут нет, без машины передвигаться невозможно. У жены есть права, но здесь она боится водить. Китайцы едут медленно и предсказуемо. А русские быстро и довольно жестко. Поэтому жена пока не решается сесть здесь за руль. И вот это ограничение мобильности ее напрягает и удивляет. Она сама из Пекина, для нее, конечно, контраст большой, — рассказывает Александр.
До переезда в Переславль жена Александра работала в корпорации Microsoft. Но китайцы так и не приняли удаленку. Поэтому сейчас она подрабатывает уроками китайского языка.
Бизнесмен говорит: самый главный минус Переславля — это его недолюбленность. Город не заслуживает такого отношения к себе и от власти, и от жителей.
— Переславлю нужна забота. Это видно по улицам. Сделайте единый стиль, дороги без ям, фасады отреставрируйте. И город будет в 300 раз лучше, — говорит новоиспеченный переславец.
А вот отсутствие крупных магазинов и ресторанов Александра абсолютно не напрягает. Большой плюс города — это большое количество фермеров, которые собственноручно делают различные экологически чистые продукты и даже доставляют их на дом.
— Для меня главный плюс — это ощущение истории. В этом есть какая-то многослойность. Здесь жило много поколений из разных эпох, разные люди, в том числе русские императоры. Эта сопричастность к общему потоку жизни меня успокаивает и делает счастливым, — рассказывает Александр.
Собирается выращивать чай в Переславле
Сейчас семья продолжает осваиваться и налаживать быт на новом месте. Вернутся ли они обратно в Москву — большой вопрос. Ведь, очутившись однажды в собственном доме, у тебя будто отрубается путь назад. Жить снова в квартире, в четырех стенах, становится пыткой. К тому же на Переславль у Александра большие планы. Он хочет выращивать здесь чай.
— Летом мне привезут саженцы из Сочи. Они достаточно морозоустойчивые. Мы сажали такие на Алтае, и они пережили три зимы. Я думаю сделать первую пробную партию — посадить 200–300 кустов, посмотреть, как приживется. На продажу вряд ли получится — чая будет, скорее всего, слишком мало для того, чтобы им торговать. А вот чаепития для всех желающих устраивать буду. Но это лет через пять, — улыбается Александр.
Ранее мы рассказывали про жительницу Петербурга Ольгу Целикову, которая променяла Северную столицу на село Коза в Ярославской области. Там Ольга тоже кое-что выращивает. Она купила целый гектар поля, чтобы засадить его фруктовыми деревьями. Ее мечта — сделать в этом месте настоящий фруктовый сад. Историю Ольги можно прочитать здесь.