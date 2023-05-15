«Выбирал между США и Переславлем»: как московский бизнесмен переехал в глубинку, чтобы выращивать чай

Сколько стоит чай

— Наш чай достаточно дорогой. Самый дешевый стоит порядка 600 рублей за 100 граммов. Наши покупатели необязательно состоятельные люди. Это люди, которым важно, что они заваривают. А чай — это такая первая доступная роскошь, которую может себе позволить человек, — говорит Александр.



В 2019 году бизнесмен принимает решение приостановить проект в Лаосе из-за неудачного опыта взаимодействия с местным правительством. В этом же году он вместе с семьей перебирается в Москву.



Александр женат на китаянке. Его дочке Алисе 9 лет. Она свободно говорит на русском языке.

