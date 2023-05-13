Неслуживших отказались освобождать от мобилизации: новости СВО за 12 мая

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 12 мая.
ФСБ задержала жителя Крыма за госизмену
Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, подозреваемого в госизмене. По информации силовиков, он передавал украинским военным данные о движении эшелона с военной техникой в зону СВО для нанесения по ней ракетных ударов. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России.
— Установлено, что задержанный осуществил пересылку в чат-бот одного из украинских Telegram-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, видеозаписи перемещения воинских эшелонов военной техники Министерства обороны РФ в направлении зоны проведения специальной военной операции, — рассказали в ФСБ.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена в форме шпионажа». Наказание по ней предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Задержанного отправили под стражу.
Путин поручил принять меры для сокращения оттока россиян за границу
Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры, чтобы снизить отток россиян за рубеж. Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, пункт об этом должен дополнить Концепцию государственной миграционной политики РФ.
— В 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий увеличился миграционный отток населения РФ за рубеж. В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж, — говорится в указе.
Кроме того, глава государства поручил создать условия для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, «покинувших в период проведения специальной военной операции места постоянного проживания».
— Лица, постоянно проживающие на названных территориях, в экстренном массовом порядке начали прибывать в другие субъекты Российской Федерации, — отмечается в документе.
Правительство не поддержало идею освободить от мобилизации неслуживших
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект об освобождении от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников заседания комиссии. Расширение перечня категорий граждан, которым предоставляется право на отсрочку от мобилизации, кабмин счел нецелесообразным.
Инициативу об освобождении от мобилизации тех, кто не проходил военную службу, 25 октября внес депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев. В пояснительной записке он напомнил о выступлении президента Владимира Путина 21 сентября, в котором тот обозначил категории граждан, которые будут подлежать частичной мобилизации: «Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».
В отзыве, в свою очередь, говорится о том, что в пояснительной записке нет анализа правоприменительной практики, позволяющего «определить количество граждан, подпадающих под действие проектируемой нормы, и оценить степень влияния на обеспечение мобилизационного развертывания Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований в условиях общей или частичной мобилизации». При этом законопроект касается частичной мобилизации, а в правительстве имеют в виду всеобщую.
ЕС предложил приостановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу
Евросоюз предложил в рамках
Bloomberg отмечает, что решение будет символическим — Германия и Польша уже прекратили получать нефть по трубопроводу «Дружба». Тем не менее включение инициативы в новый пакет санкций потребует согласия всех членов ЕС, из-за чего решение могут изменить, так как обсуждение нового раунда ограничений еще продолжается.
Апелляционная палата передумала отстранять Паралимпийский комитет России
Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) отменил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР) и Паралимпийского комитета Белоруссии (ПКБ). При этом, как сообщается на сайте МПК, решение не принимать заявки спортсменов из России и Белоруссии на соревнования остается в силе — его вернут на рассмотрение Генеральной ассамблеи МПК.
— Апелляционный трибунал не пожелал заменить собой членов МПК, которые проголосовали за приостановку деятельности двух Паралимпийских комитетов, и поэтому отменил это решение. Таким образом, полная информация и доказательства, имеющиеся в распоряжении Апелляционного трибунала, будут представлены на рассмотрение Генеральной ассамблее МПК в сентябре, — говорится в сообщении.
В свою очередь президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс ранее говорил, что решение о допуске или недопуске спортсменов России и Белоруссии будет основано на голосовании национальных комитетов и не зависит от рекомендаций или решений Международного олимпийского комитета.
Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийских комитетов России и Белоруссии в ноябре 2022 года. Сейчас участвовать в международных соревнованиях спортсменам двух стран запрещено.
Правительство РФ запустит программу поддержки военных врачей и медицинского персонала
С 1 января 2024 года врачи, фельдшеры и медсестры, приезжающие работать в гарнизонные медицинские учреждения, будут получать единовременные компенсационные выплаты. Постановление об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. По его мнению, это позволит увеличить число таких специалистов в военно-медицинских подразделениях.
Выплаты медперсоналу будут зависеть от местоположения воинских частей. Участвовать в программе смогут не только практикующие врачи, но и выпускники медицинских вузов. Основное условие получения выплаты — заключение трудового договора на срок не менее 5 лет.
Для докторов, приехавших на работу в воинские части, которые находятся вне населенных пунктов в ДФО, районах Крайнего Севера и регионах арктической зоны России, сумма компенсации составит 2 миллиона рублей. Для фельдшеров и медсестер — 1 миллион рублей.
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Врачам, прибывшим в гарнизонные медсанчасти, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях, будет выплачиваться 1,5 миллиона рублей, фельдшерам и медсестрам — 750 тысяч рублей.
Врачи, которые выберут работу в воинских частях, дислоцированных вне населенных пунктов на других территориях, получат выплату в размере 1 миллион рублей. Фельдшеры и медсестры — 500 тысяч рублей.