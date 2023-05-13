Неслуживших отказались освобождать от мобилизации: новости СВО за 12 мая

ФСБ задержала жителя Крыма за госизмену



Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, подозреваемого в госизмене. По информации силовиков, он передавал украинским военным данные о движении эшелона с военной техникой в зону СВО для нанесения по ней ракетных ударов. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России.

— Установлено, что задержанный осуществил пересылку в чат-бот одного из украинских Telegram-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, видеозаписи перемещения воинских эшелонов военной техники Министерства обороны РФ в направлении зоны проведения специальной военной операции, — рассказали в ФСБ.