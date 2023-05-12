Россиянам стали приходить фейковые электронные повестки. Как вычислить обман?

После того как в России объявили призыв на военные сборы ( 10 мая соответствующий указ подписал Владимир Путин), мошенники активизировались с новыми схемами обмана. В Свердловской, Амурской и Воронежской областях, а также в Санкт-Петербурге люди стали находить в своих электронных ящиках письма с темой «Мобилизационное предложение». В тексте говорится о том, что получатель (имя и фамилия не указаны) подлежит постановке на воинский учет и обязан явиться в военкомат для уточнения данных.