Россиянам стали приходить фейковые электронные повестки. Как вычислить обман?

После того как в России объявили призыв на военные сборы (
Также к этим сообщениям прикреплен заархивированный файл, который якобы содержит оригинал электронной повестки. Стоит ли его загружать? По словам IT-специалистов, этого делать не стоит: такие сообщения являются обычной спам-рассылкой, а в файле могут находиться вирусы.
— Это стандартная схема. Есть какие-то актуальные темы — когда люди чего-то боятся или чем-то очень интересуются, подключаются спамеры. Так и с этими сборами, — рассказал специалист по IT-безопасности Максим Ибатуллин. — Вчера у клиента была такая же ситуация, но ребята наученные, попросили сразу проверить файл. У меня стоит очень хороший антивирусник, он выявил троян. Результат действия этой конкретной вредоносной программы я предсказать не могу.
В пресс-службе свердловского областного военкомата отметили, что на военные сборы не вызывают по электронной почте, а повестки доставляются двумя способами: почтой либо в отдел кадров предприятия, где работает получатель. На сборы вызывают только военнообязанных, находящихся в запасе.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что, несмотря на принятые поправки в закон (позволяющие присылать оповещения о повестках заказными письмами и в электронном виде), повестки на военные сборы будут преимущественно приходить в прежнем виде.
— В основном повестки будут приходить, конечно, в прежней форме, — цитирует Картаполова ТАСС. — Потому что далеко не везде есть техническая возможность рассылать повестки через технические средства.
Он также подчеркнул, что врученной будет считаться только бумажная повестка.
Мы подробно рассказывали о том, кого и на сколько призовут на предстоящие военные сборы (и что будет, если не явиться). Также юристы объяснили, могут ли отправить в зону СВО после (или вместо) призыва на военные сборы. Ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект, изменяющий правила воинского учета в России: по нему в России вводится единый реестр военнообязанных, а повестки теперь могут прийти в электронном виде на «Госуслуги». Мы подробно писали о том, что нас ждет в связи с принятием нового закона и как теперь будут доставлять повестки, а также показывали, как выглядят новые повестки.