«На деле оказалось, что не так уж всё и строго, как пишут в интернете». Фотограф развеял мифы про Саудовскую Аравию

В общей сложности он провел в путешествиях три недели. Первая поездка была только по Саудовской Аравии, где он за рулем проехал от Эр-Рияда до Даммама. А второй маршрут начался с прилета в Джидду, далее последовал перелет в Аль-Улу, откуда на арендованной машине фотографы отправились в Медину, а потом полетели в Оман и Бахрейн. О своих впечатлениях Станислав рассказал нашим коллегам из E1.RU.

— В целом за последние пару лет в Саудовской Аравии начались послабления, страна стала общаться с миром: пустили женщин за руль, стали давать туристические визы. Получить эту визу, кстати говоря, можно через интернет за пятнадцать минут. Правда, в моем случае — после недели попыток подобрать подходящую банковскую карточку. Понятно, что российские не проходят, но и карты иностранных банков принимают не все, — объяснил Станислав.