«На деле оказалось, что не так уж всё и строго, как пишут в интернете». Фотограф развеял мифы про Саудовскую Аравию

— Саудовская Аравия не так предсказуема, как мне казалось. При всех ожидаемых от страны строгостях, применимых к одежде и поведению, после прочтения отзывов путешественников я точно не ожидал увидеть на пляже девушек, загорающих и купающихся в бикини, — вспоминает Станислав Белоглазов. Фотограф из Екатеринбурга побывал в стране, которая долгое время была закрыта для иноверцев.
Только с 2019 года путешественники получили возможность посещать Саудовскую Аравию. Раньше попасть туда можно было по бизнес-приглашению или в качестве паломника — человека, который странствует по святым местам. Фотограф Станислав Белоглазов получил визу на год и в
В общей сложности он провел в путешествиях три недели. Первая поездка была только по Саудовской Аравии, где он за рулем проехал от Эр-Рияда до Даммама. А второй маршрут начался с прилета в Джидду, далее последовал перелет в Аль-Улу, откуда на арендованной машине фотографы отправились в Медину, а потом полетели в Оман и Бахрейн. О своих впечатлениях Станислав рассказал нашим коллегам из E1.RU.
— В целом за последние пару лет в Саудовской Аравии начались послабления, страна стала общаться с миром: пустили женщин за руль, стали давать туристические визы. Получить эту визу, кстати говоря, можно через интернет за пятнадцать минут. Правда, в моем случае — после недели попыток подобрать подходящую банковскую карточку. Понятно, что российские не проходят, но и карты иностранных банков принимают не все, — объяснил Станислав.
— Эта банковская неразбериха была и будет всегда, просто раньше нам это было не так заметно, пока российские карты работали практически везде. Нас не волновало, что Саудовская Аравия, например, не дружит с Израилем, пока нам не сказали: «Ребята, смотрите, чтобы не было штампика Израиля в паспорте». Иначе в страну не пустят даже при наличии визы.
Да, отправляясь в путешествие, нужно учитывать, кто с кем «дружит» официально, что и где происходит, — добавил фотограф.
Несмотря на то что Саудовская Аравия стала доступна для путешественников, в ней до сих пор есть города, закрытые для немусульман. Например, в Мекку обычному туристу не попасть. Однако, по словам фотографа, находятся особые смельчаки.
— Есть отчаянные ребята, которые могут одеться как мусульмане, могут делать вид, что молятся как мусульмане. Чтобы проскользнуть, они учат первую суру из Корана — так они пытаются обмануть полицию. По манере поведения и по одежде стражи порядка выцепляют тех, кто похож на иностранцев, и пытаются проверить, мусульманин ли перед ними, таким вот нехитрым способом: начинают зачитывать суру. Иностранный мусульманин должен продолжить молитву. Обычно этим проверка и ограничивается, — рассказал уральский фотограф.
— Такие смельчаки, конечно, нарушают законы Саудовской Аравии и, судя по всему, не боятся нарушить кармические законы, но рискуют они сильно. Сомневаюсь, что арабские тюрьмы хоть насколько-то приблизились по комфорту к европейским. Не проверял ни те, ни другие — и вам не советую. Есть люди, которым хочется оказаться везде.
Стараюсь понять, что можно, что нельзя. Причем чаще всего можно просто спросить у местных жителей, как стоит себя вести и какие законы особенно стоит чтить, — добавил уралец.
В Медине находится второе священное место для мусульман после Заповедной мечети в Мекке — это мечеть Пророка. На территорию позволено заходить и обычному путешественнику, но только с девяти часов утра и до пяти вечера. В остальное время мечеть принадлежит верующим.
— Внутрь мечети Пророка мы не заходили, а во дворе, где все собираются, ходили и спокойно фотографировали. Можно туда приходить, смотреть, но не нужно зависать до времени молитв. А если так случилось, полицейские подойдут, узнают, мусульманин ты или нет, и с улыбкой проводят до машины. И даже помогут оплатить парковку, — поделился екатеринбуржец.
Перед любой поездкой фотограф старается понять, что можно, а что нельзя в той или иной стране. Но про Саудовскую Аравию собрался такой большой список запретов, что возникло ощущение: проще не лететь туда, чем суметь соблюсти все правила. На деле оказалось, что не так уж всё и строго, как об этом пишут в интернете.
— Когда открываешь какие-то форумы с правилами поездки в Саудовскую Аравию, видишь безумный список того, что нельзя: начиная от алкоголя с сигаретами и заканчивая какими-то орлиными перьями. В голову не придет, что это нельзя с собой везти, — объяснил уралец. — Точно такая же ситуация с одеждой. Понятно, женщинам нельзя показывать коленки, локти, плечи, волосы.
В первый раз я взял с собой легкие рубашки, штаны вместо шорт. Потом посмотрел — местные вполне себе гоняют в футболках. А некоторые туристы, которых возят по программе туристическими автобусами, так и вообще в шортах попадались. Сандалии для них не проблема, они сами босиком бегают или в шлепках.
Кажется, что Саудовская Аравия полна контрастов: дворцы шейхов, владеющих собственными самолетами, и простые дома обычных людей. Однако «злобной» бедноты в стране нет, говорит Станислав Белоглазов. Есть саудовцы, которые живут небогато, но в достатке. Отношения между людьми дружеские, и к путешественникам относятся доброжелательно.
— Если мы говорим о Саудовской Аравии, Омане, Бахрейне, то там есть люди сильно богатые: с хорошими машинами
Купить алкоголь в Саудовской Аравии невозможно, ввозить и производить его запрещено. Нарушителям полагается наказание: по прилете иностранца просто депортируют, а вот местного жителя ожидает порка, штраф или тюремное заключение.
— По рассказам экспатов, иностранцев, долго проживающих в стране, они сами делают вино и самогон, но употребляют тут же у себя дома, втайне от соседей. Это незаконно, но никто специально за ними не охотится. А вот продавать алкоголь — это уже совсем криминал, за это можно надолго оказаться в тюрьме. Даже гиды таким не промышляют, хотя туристы всё время просят их добыть подпольного алкоголя. Но они сильно боятся, и, судя по всему, не зря, — рассказал Станислав Белоглазов.
Сухой закон действует на территории многих мусульманских государств. Правда, в ближайшем к Саудовской Аравии Бахрейне, до которого от Даммама 20 километров по мосту, спиртное хоть и тоже запрещено, но не так строго и не везде. Именно туда и едут на выходные экспаты и те саудовцы, что не сильно чтут заветы.
— Нельзя сказать, что все они как один ангелочки. Если поспрашивать людей в Даммаме, окажется, что по пятницам у них длиннющая очередь из машин, которые едут из Саудовской Аравии в Бахрейн. Очень много желающих прокатиться в Бахрейн, виза им не нужна, расстояние невелико, — рассказал фотограф.
В Бахрейне Станислав побывал в удивительном месте — на Королевской верблюжьей ферме. Каждый желающий может посетить ее совершенно бесплатно. Там даже приготовлены кучки колючек, которыми можно покормить животных. Фотографировать тоже разрешено. И саудовцы приезжают туда семьями.
Основная работа этих верблюдов — участие в скачках. Их и выращивают на этой королевской территории. А такое вот общение с гостями — хобби, чтоб не скучно было в ожидании забегов.
По словам Станислава Белоглазова, по Саудовской Аравии лучше путешествовать на машине. В стране много интересных мест, но расстояния между городами большие, да и внутри городов тоже.
— В Даммаме, например, построили обалденный Центр мировой культуры короля Абдул-Азиза, а при нем — площадки для семейного отдыха, кафешки, уличные игры. Местные жители и гости туда приезжают, там хорошо и красиво, но между ним и другими красотами большие расстояния, на такси не наездишься, — объяснил фотограф. — Когда смотришь на карту российского города, видишь достопримечательности точками по центру, вроде между ними можно пешком бегать. Там тоже смотришь: вот карта города Даммама или Эр-Рияда и точки по центру, а оцениваешь масштаб — и оказывается, что между ними 30–40, иногда и 60 километров.
Что однозначно должен посмотреть путешественник в Саудовской Аравии? На этот вопрос Станислав ответил так: оазис Аль-Ула. Этот древний город посреди пустыни называют жемчужиной страны или загадочным музеем под открытым небом:
— Аль-Ула — это, прежде всего, центр внутреннего туризма, сами саудовцы туда массово ездят. Изначально ради посещения древнего города Хегра — это первый объект всемирного наследия ЮНЕСКО в Саудовской Аравии.
Но с некоторых пор к древностям добавили множество объектов современного искусства. И самое мощное — построили концертный зал «Марайя», самое большое в мире зеркальное здание посреди скалистой пустыни, в котором проводятся выставки, мероприятия, а наверху постоянно действует мишленовский ресторан.
В районе той же Аль-Улы проводят привычные для всего арабского мира конные скачки, верблюжьи забеги и прочие мероприятия, благо места в пустыне предостаточно, а комфорт арабы научились создавать и здесь.
Ранее Станислав Белоглазов рассказал о своей поездке в самую опасную страну в мире. Мы показывали его яркие и жуткие снимки из Гаити. А как фотограф несколько дней снимал африканские племена, вы можете почитать здесь. Также мы писали, как женщины в африканской пустыне выбирают мужчин на одну ночь.
Посмотрите репортаж о том, как филиппинцы переехали жить на кладбище. Перенаселенные Филиппины не в состоянии обеспечить комфортную жизнь всем жителям страны.