12 тысяч залпов над Кремлем: смотрим на главный салют Победы в Москве

Через несколько минут в Москве прогремит салют в честь Дня Победы. Артиллерийские салюты и фейерверки запустят с 16 площадок в разных частях столицы — они станут завершением всех праздничных мероприятий. Небо озарят более 12 тысяч залпов, для их запуска используют 72 самоходные установки. Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. Звуковое сопровождение салюта будет обеспеченно залпами пушек
Салют начнется в 22:00 мск и продлится 10 минут. Смотрите его вместе с нами!
Сегодня мы также вели онлайн-трансляцию с главного парада Победы страны — если вы пропустили ее, то можете посмотреть по этой ссылке.