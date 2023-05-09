Главный парад страны: показываем видеотрансляцию с Красной площади ко Дню Победы

В Москве на Красной площади начался парад Победы — шествие стартовало в 10 часов утра по Москве.

В этом году Минобороны приготовило для главного парада страны больше участников, чем было в прошлом, — в пеших колоннах примут участие более 10 тысяч человек, а в 2022 году было 9 тысяч. А вот механизированной военной техники будет меньше — примерно на 10 единиц по сравнению с прошлым годом.