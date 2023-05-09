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СрочноВ Москве начался парад Победы
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Главный парад страны: показываем видеотрансляцию с Красной площади ко Дню Победы

В пеших колоннах примут участие 10 тысяч человек

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Парад начался на Красной площади в 10 утра по Москве

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В Москве на Красной площади начался парад Победы — шествие стартовало в 10 часов утра по Москве.

В этом году Минобороны приготовило для главного парада страны больше участников, чем было в прошлом, — в пеших колоннах примут участие более 10 тысяч человек, а в 2022 году было 9 тысяч. А вот механизированной военной техники будет меньше — примерно на 10 единиц по сравнению с прошлым годом.

Посмотреть на события в столице можно в этом видео:

Как сегодня прошел парад в Новосибирске, мы показывали, в частности, в 15 самых ярких фото.

Парад ПобедыКрасная площадь
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