«Люди особо не хотят работать»: бизнесмен из России рассказал о реальных зарплатах в США

Многие блогеры рассказывают о зарплатах в США. В большинстве случаев их рассказы — это неправда: здесь всё намного интереснее. Описываю ситуацию по округу Лос-Анджелес. Когда я приехал в США, устроился на работу доставщиком еды. Заработная плата составляла примерно 2200 долларов в неделю при работе по 13 часов в сутки без выходных. Сказать, что это угнетающая работа, ничего не сказать. Особенно после того, как я отработал восемь лет управленцем.

После начала кризиса доходы на доставке упали примерно до тысячи долларов в неделю. Я решил поменять работу на handyman — муж на час. Доход составлял около 1500 долларов. Проработал недолго, устроился в компанию помощником сантехника. Доход составлял уже 3700 долларов в месяц. Про это направление все местные говорили, что там много денег. Но как таковых больших денег я не видел.