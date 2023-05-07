«Люди особо не хотят работать»: бизнесмен из России рассказал о реальных зарплатах в США

Бизнесмен из Тюмени Андрей Ячменев уже почти два года живет в США. Он уже рассказывал, как пересек границу с Мексикой и какие цены в Штатах на продукты, медицину, бензин и аренду жилья. Теперь он честно поведал о работе и зарплатах — система отличается от российской. Как получить лицензию, нужно ли подтверждать иностранное образование, сколько будут платить и как много часов в неделю нужно работать? Обо всём этом — в его авторской колонке. Далее — от первого лица.
Многие блогеры рассказывают о зарплатах в США. В большинстве случаев их рассказы — это неправда: здесь всё намного интереснее. Описываю ситуацию по округу Лос-Анджелес. Когда я приехал в США, устроился на работу доставщиком еды. Заработная плата составляла примерно 2200 долларов в неделю при работе по 13 часов в сутки без выходных. Сказать, что это угнетающая работа, ничего не сказать. Особенно после того, как я отработал восемь лет управленцем.
После начала кризиса доходы на доставке упали примерно до тысячи долларов в неделю. Я решил поменять работу на handyman — муж на час. Доход составлял около 1500 долларов. Проработал недолго, устроился в компанию помощником сантехника. Доход составлял уже 3700 долларов в месяц. Про это направление все местные говорили, что там много денег. Но как таковых больших денег я не видел.
В любой профессии у вас два пути. Первый — работать в найме за 15–45 долларов в час. Второй — получить опыт или образование, затем получить лицензию и начать работать контрактором — это самозанятый или компания, получившая лицензию в определенной сфере. На разные профессии есть разные стандарты квалификации. Где-то достаточно будет четыре года опыта или три года колледжа, где-то нужно больше. Контрактор имеет довольно большие доходы. Разберем на примере сантехника.
Перечислю то, что нужно для лицензии сантехника в Калифорнии. Во-первых, четыре года опыта или 2,5 года колледжа. Во-вторых, 100 тысяч долларов уставного капитала или поручитель. Обычно поручителем выступает школа, готовящая к экзамену. Тогда уставной капитал требуется всего 10 тысяч долларов. В-третьих, нужно сдать экзамен из 1200 вопросов, среди которых — законы и техническая часть. И четвертое — страховка.
Подготовка занимает примерно год. Иностранный опыт можно подтвердить, но тогда без школы по подготовке не обойтись. Стоит это в районе 7000 долларов. После получения лицензии с нахождением заказов нет проблем — они есть всегда. Стоит лишь заключить контракты с компаниями. С какими-то сразу заключить можно, а с какими-то — после 2–3 лет работы. В общем, с самого начала с заказами проблем не будет.
Типы заказов делятся на три группы. Первый — заказы от страховых компаний. Второй — заказы из агрегаторов. Третий — генеральный контракт. Тут посложнее людям без опыта. Для будущего развития есть к чему стремиться в доходе. В одной Калифорнии лицензий на сантехника выдано более миллиона штук. Как таковых крупных компаний немного, в основном это небольшие компании или одиночные специалисты.
Доходы с лицензией кардинально отличаются от часовой оплаты работы. Есть много знакомых среди контракторов-одиночек и пары компаний. Одиночки зарабатывают от 10 до 40 тысяч долларов в месяц. Компании имеют большие обороты — про них смысла нет говорить. Доход одиночек варьируется от желания работать и опыта. Ребята, которые зарабатывают по 10 тысяч долларов, особо не напрягаются. В основном занимаются легкой установкой и оценкой работ. Занятость минимальная. Ребята, которые зарабатывают уже по 40 тысяч, выполняют больше работ по установке. И водонагреватели ставят, и паяют трубы. У них примерно по 5–7 заказов в день при 8–10 часовом рабочем графике. Работают они 5–6 дней в неделю. Можно и больше зарабатывать — вопрос именно в стратегии и заключении контрактов.
Основная проблема в развитии — это персонал. Люди особо не хотят работать, с поиском трудновато, но решаемо. Всё это общими словами, много нюансов, но ничего сложного. Со всеми другими лицензиями примерно то же самое. Где-то меньше опыта и меньше нужно учиться, где-то больше и доходы, соответственно, больше. Допустим, страховому агенту в недвижимости для лицензии требуется три месяца обучения без опыта. Доход в среднем 15–20 тысяч долларов в месяц.
Каждый выбирает свое направление. Учет опыта из других стран нетрудный: есть специальные формы, которые требуется заполнить бывшим работодателям и добавить рекомендательное письмо. Опыт учитывается за последние 10 лет. Конечно, всё нужно на английском языке. Далее уже по процедуре. Неважно, какое направление, почти все профессии к этому подходят. Кроме таких специальностей, как медики, юристы и так далее. То есть те профессии, которые требуют образования по местным законам и практикам. Но таких немного.
С налогами всё намного сложнее и проще одновременно. С одной стороны, мы живем в самом дорогом штате по налогам, но при этом есть способы их списывать. Есть разные варианты, но лучше действовать по закону. Наказания за мошенничество очень строгие. При этом если у вас грамотный бухгалтер, то более 10% от прибыли вы платить не будете, пока не достигнете сверхдоходов. В каждом направлении свой потолок доходов.
С дохода менее 60 тысяч долларов в год вы не платите налог. Только если вы не наемный сотрудник по форме W2 (документ о зарплате и налогах в США. — Прим. ред.). Если там подразумеваются бенефиты и страховки на медицину от работодателя, то придется заплатить до 31% налога с дохода. Нюансов много, но в общей атмосфере доходы хорошие. Главное — трудиться! В этой стране очень много народа, которого устраивают небольшие доходы. Они живут на помощь государства. Конкуренция относительно небольшая, труд поощряется успехом. Репутация имеет большое значение.
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