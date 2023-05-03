«Видеть людей — пытка». Откровенный рассказ 28-летнего художника, живущего с психическим расстройством в «нормальном» мире

Мама Константина работала бухгалтером. Оставшись без мужа, одна воспитывала двух детей. В детстве Константин никому не говорил о том, что он испытывает. Видимо, поначалу приступы были нечастые. Хотя чувство тревоги было всегда. Возможно, просто не знал, какими словами всё объяснить родителям. Когда болит зуб, живот или голова, можно легко описать симптомы. А что говорить такому ребенку? Что всегда плохое настроение, что страшно, непонятно от чего? В общем, Костя молчал.

— Может, и к лучшему, так бы провел часть детства в психиатрических больницах. Когда я уже подрос, начал понимать, что со мной что-то не то, я очень боялся попасть туда. Видел папу, и мне было страшно, что буду таким же.

